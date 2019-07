Seance App: Wie neue Technologien den Markt für Hellseher und Astrologen verändern

Union, New Jersey (ots/PRNewswire) - Heutzutage verändern Technologieunternehmen die Landschaften der traditionellen Industriemärkte, die im Laufe der Jahre und sogar über Jahrzehnte hinweg resistent gegen Veränderungen waren.

Die Branche der Astrologie und Wahrsagerei mit einem Umsatz von 2 Milliarden USD schien noch vor einiger Zeit von globalen Veränderungen ausgeschlossen zu sein. Die 88.000 Unternehmen dieser Branche arbeiteten mit extrem veralteten Tools und Dienstleistungsmethoden. Veraltete Einrichtungen, Telefonate und Terminvereinbarungen werden heute durch technologisch fortschrittlichere und modernere Lösungen ersetzt.

Die neue App Seance löst eine ganze Reihe von Problemen und verbessert die Branche der spirituellen Beratungsdienstleistungen eindeutig.

Mangelndes Vertrauen ist das erste Problem, das von dieser App gelöst wird. Zuvor basierte das Vertrauen in spirituelle Beratungsdienstleistungen auf Empfehlungen von Bekannten, was Komplikationen in Bezug auf den Datenschutz mit sich brachte.

Seance hat das Problem des fehlenden Vertrauens gelöst, indem es einen gemeinsamen, offenen Marktplatz geschaffen hat, auf dem alle spirituellen Berater über das Feedback von Kunden bewertet werden. Jeder Kunde kann die Bewertungen oder Feedback zu spirituellen Beratern mithilfe der App problemlos einsehen, darunter deren Bewertung auf Yelp, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, den jeweiligen Berater zu kontaktieren.

Das zweite Problem, das mit dieser App gelöst wird, betrifft die Transparenz der Preisgestaltung für diese Dienstleistungen. Trotz der Fülle von Marktakteuren, variieren die Preise in der Branche je nach Popularität des Beraters und seiner/ihrer eigenen subjektiven Einschätzung der Kosten für diese Dienstleistungen.

Mit Seance können Benutzer die Gesetze des Marktes effektiv auf die Hellseher-Dienstleistungsbranche anwenden. Spirituelle Berater können jeden Preis verlangen, sollten sich aber des fairen Wettbewerbs bewusst sein, dem er/sie zusammen mit anderen Beratern auf dem freien Markt ausgesetzt ist. Das Problem der Unehrlichkeit in diesem Geschäft wird gelöst, da Seance als eine Art Schiedsrichter fungiert und Kunden eine 100%ige Geld-zurück-Garantie bietet.

Das dritte erfolgreich gelöste Problem betrifft den Mangel an kurzer und anonymer Kommunikation: Der Kunde muss sich nicht mehr persönlich melden und direkte Transaktionen durchführen, sondern er braucht lediglich die App herunterzuladen, die Dienstleistung abonnieren und kann dann spirituelle Ratschläge von einem spirituellen Berater seiner/ihrer Wahl erhalten.

Seance ist in New Jersey registriert, hat bereits 1 Million USD in der Pre-Seed-Investitionsphase aufgenommen und setzt seine aktive Expansion in den USA und englischsprachigen Märkten der spirituellen Beratungsbranche fort.

Rückfragen & Kontakt:

Dmitriy Ivanov

info @ astrologyapp.site

+1-845-202-2602