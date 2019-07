AYFW - ABOUT YOU Fashion Week

- Vom 05.- 07. Juli 2019 richtete ABOUT YOU im Rahmen der Berlin

Fashion Week erstmals die "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week" aus -

durch das innovative Eventkonzept wurde erstmalig ein exklusiver

Einblick in die Fashion Welt gewährt und Mode für Endkonsumenten

erlebbar gemacht

- Während der dreitägigen Fashion Events wurden neben der

spektakulären Opening Show insgesamt sieben Runway Shows

bekannter High-Street-Fashion-Brands wie Adidas, Lascana,

Dockers, SET, MDLA (von und mit Bill Kaulitz) und LeGer by Lena

Gercke präsentiert

- Das vielfältige Angebot des ABOUT YOU Concept Stores rundete das

innovative Eventkonzept ab: Besucher hatten die Möglichkeit,

unterschiedlichste Styling-Angebote auszuprobieren und die

Runway-Looks per QR-Scan noch vor Ort online zu bestellen

Die fulminante Opening Show mit zahlreichen internationalen Superstars wie Model-Ikone Karolína Kurková, Musiker Bill Kaulitz, Model Jay Alvarrez, Moderatorin Janin Ullmann, Supermodel Coco Rocha, Moderatorin Viviane Geppert, Model und Designerin Lena Gercke sowie Star-Dragqueen Violet Chachki war ein gelungener Auftakt der AYFW. Die darauffolgenden sieben imposanten Runway Shows namhafter High-Street-Fashion-Brands wie Adidas, LASCANA, MDLA (von und mit Bill Kaulitz), Dockers, SET, ABOUT YOU und erstmalig LeGer by Lena Gercke machen die erste "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week" mit rund 7000 Besuchern zu einem riesigen Erfolg für den Fashion Online Shop.

"Wir freuen uns sehr über die großartige Resonanz auf dieses neuartige Eventformat. Mit der AYFW ist es uns gelungen eine völlig neue Plattform zu schaffen, die für alle Modeliebhaber große Fashion Shows erlebbar macht und ihnen die Möglichkeit bietet selbst Teil der exklusiven Fashion Week Welt zu werden." , sagt Julian Jansen Content Director von ABOUT YOU.

Für ein besonderes Star-Aufgebot während der AYFW sorgte am Samstagabend der Launch der ersten Capsule Collection von ABOUT YOU und Star-Fotograf Paul Ripke, der in diesem Jahr bereits als Juror in der Kategorie "Style" für die ABOUT YOU Awards vor der Kamera stand. Prominente Gäste wie die beiden Schauspieler Elyas M'Barek und Palina Rojinski sowie Regisseur Simon Verhoeven ließen sich das exklusive Launch-Event der knalligen 24-teilige Herren-Kollektion "ABOUT YOU

x PARI" Kollektion in der Skylounge des Berliner ewerks nicht entgehen.

Als Herzstück des innovativen Eventkonzepts komplementierte der ABOUT YOU Concept Store das vielfältige Programm der AYFW. Besucher hatten vor Ort die Möglichkeit neue Looks auszuprobieren, verschiedene Styling-Angebote von rund 20 Star-Stylisten wahrzunehmen und die Runway-Looks noch vor Ort per QR-Scann online zu bestellen. Gemäß dem AYFW Motto "Exklusive for Everyone" gab es zudem durch den öffentlich zugänglichen Open Air Bereich auf dem Gelände des Berliner ewerks, auch für Modeliebhaber ohne Ticket die Chance in die Fashion Week Welt einzutauchen. Dort luden verschiedene Talks kuratiert von Dockers und dem ABOUT YOU Pangea Festival sowie die Live-Streams vom Red Carpet und den Runway Shows zum Verweilen ein. Zudem sorgten im Open Air Bereich während des gesamten Wochenendes angesagte Live-Acts wie Kelvyn Colt, Rola, Julianna und Mashanda für musikalische Highlights.

Den krönenden Abschluss der ersten ABOUT YOU Fashion Week markierte das Runway-Debüt von LeGer, der Personal Fashion Brand von ABOUT YOU Fashion Idol Lena Gercke. Präsentiert wurden sommerlich-feminine Looks aus der neuen, limitierten Kollektion "THE CÔTE D'AZUR EDITION". Die Premiere sorgte nicht nur bei Lena Gercke, die erstmals nicht als Model, sondern als Designerin auf dem Catwalk stand für große Emotionen. "Mit LeGer nun erstmals auch den Laufsteg zu erobern ist ein wirklich tolles Gefühl und macht mich als Designerin natürlich sehr stolz. An dieser Stelle möchte ich vor allem dem gesamten LeGer Team und ABOUT YOU danken, die mich seit Tag eins bei diesem Projekt unterstützt haben.", erklärt Lena. Auch für ABOUT YOU war das Lauftsteg-Debüt etwas ganz Besonderes - nur zwei Jahre nach Markteinführung hat sich LeGer bereits als eine der umsatzstärksten Marken des Fashion Online Shops etabliert, gehört zum Top 50 Markenportfolio und zählt regelmäßig zu den Top 5 Bestsellern bei ABOUT YOU. Die erste, eigene Fashion Show von LeGer markiert den nächsten Schritt in der Erfolgsgeschichte Deutschlands größter Personal Fashion Brand.

Der Erfolg der ersten "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week" zeigt auf beeindruckende Weise, dass es ABOUT YOU gelungen ist eine neuartige, innovative Plattform im Rahmen der Berlin Fashion Week zu erschaffen und die Tore zur sonst ausschließlich Fachpublikum vorbehaltenen Fashion Week Welt für Endkonsumenten zu öffnen. Dank des innovativen Eventkonzepts konnte der Fashion Online Shop seine Vision von Inspiration und personalisierten Style-Empfehlungen als nahbares Fashion Erlebnis

auch offline für Endkonsumenten erlebbar machen.

