Weltgymnaestrada 2019: Heutige Eröffnungsfeier witterungsbedingt abgesagt – Ersatztermin und ORF-Übertragung am 10. Juli

um 14.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die für heute, am Sonntag, dem 7. Juli 2019, um 16.00 Uhr vorgesehene Eröffnungsfeier der 16. Weltgymnaestrada in Dornbirn wurde wetterbedingt abgesagt. Damit entfällt auch die ab 15.45 Uhr in ORF 2 geplante Live-Übertragung. Der Ersatztermin für die Opening Ceremony ist am Mittwoch, dem 10. Juli – ORF 2 überträgt ab 14.25 Uhr.

Mit rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird allein der Einmarsch der Nationen fast doppelt so groß wie jener bei Olympischen Sommerspielen. Die Turn-Veranstaltung ist heuer der größte Breitensportevent in Österreich. Dornbirn ist nach 2007 zum zweiten Mal Austragungsort der Weltgymnaestrada.

