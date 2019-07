Simmering: Neuer Kindergarten in der Ehamgasse eröffnet

Wien (OTS) - In Wien-Simmering wurde vor kurzem ein neuer Kindergarten in der Ehamgasse eröffnet. Die Räume befinden sich im Erdgeschoß einer Wohnhausanlage und bieten auf einer Fläche von 1.110 Quadratmetern ausreichend Platz: Hier wird Arbeits-, Lern- und Spielraum für 105 Kinder sein, die von 18 Personen verschiedener Berufsgruppen aus dem pädagogischen Feld auf ihrem Bildungsweg begleitet werden. Der Kindergarten besteht aus zwei Kleinkindergruppen, drei Kindergartengruppen und einem Bewegungsraum. Jeder Gruppenraum verfügt über einen Ausgang in den 900m2 großen Garten. Seit Baubeginn wurde in die Errichtung und die Ausstattung des Kindergartens Ehamgasse über eine halbe Million Euro investiert.

„Moderne und kindgerechte Räume und Freiflächen tragen wesentlich dazu bei, dass Kinder täglich neue spannende Dinge erleben und gleichzeitig spielerisch lernen“, freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Weil unsere Stadt wächst, investieren wir auch laufend in neue, innovative Kindergartenplätze.“

„In diesen hellen und großzügigen Gruppenräumen machen Kinder die ersten positiven Bildungserfahrungen ihres Lebens“, ist auch Abteilungsleiterin Daniela Cochlàr überzeugt. „Die Stadt Wien – Kindergärten erweitern laufend ihr Angebot und können so den steigenden Platzbedarf decken.“

Investitionen in neue elementare Bildungsplätze

Aktuell gibt es in Wien mehr als 86.000 Plätze im städtischen und privaten Bereich, davon über 28.000 in Kleinkindergruppen. Bei den 0-3 Jährigen ist der Versorgungsgrad in Wien mittlerweile auf 45 Prozent gestiegen. Insgesamt werden durch die Stadt Wien – Kindergärten durch Eröffnungen und Sanierungen im städtischen Bereich bis zum Ende dieses Jahres 68 neue Gruppen mit 1.400 Plätzen geschaffen.

