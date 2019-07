ORF SPORT + mit der Pressekonferenz zum Vienna Major Wien 2019

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 8. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Vienna Major Wien 2019 um 11.00 Uhr, eine Beachvolleyball-Dokumentation zu Clemens Doppler und Alexander Horst um 11.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 – 3. Station Österreich um 19.15 Uhr, vom Grazathlon 2019 um 19.45 Uhr, von der Österreich Radrundfahrt 2019 (2. Etappe) um 20.15 Uhr, vom WM-Kampf Nicole Wesner – Pasa Malagic um 20.40 Uhr und vom DTM-Sonntagsrennen am Norisring 2019 um 21.10 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Drei Wochen vor Start des Beach-Volleyball-Events „A1 Major Vienna presented by Swatch“, das von 31. Juli bis 4. August auf der Wiener Donauinsel stattfindet, spricht Veranstalter Hannes Jagerhofer bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Repräsentanten des Sports sowie Partnern, Sponsoren und dem österreichischen Top-Team Clemens Doppler und Alex Horst über Erwartungen an das Turnier und verschiedene Neuerungen rund um die Veranstaltung. Reporter ist Rainer Pariasek.

