Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 7. Juli 2019. Von CARMEN BAUMGARTNER-PÖTZ. "Drei Seiten einer Opposition".

Innsbruck (OTS) - Für die Oppositionsparteien geht es im Herbst um viel. Eine Momentaufnahme aus dem Beginn des Wahlkampfs.

Grüner Masseverwalter, dieses Etikett klebte einige Zeit an Polit-Urgestein Werner Kogler. Nur geholt, um die Demütigung des Parlamentsrauswurfs in geordnete Bahnen zu lenken. Knappe zwei Jahre danach und am Beginn eines neuen Wahlkampfs scheinen diese dunklen Monate in der Parteigeschichte verdammt lang her und weit weg. Wer den Auftritt des Parteichefs gestern beim Bundeskongress mitverfolgt hat, erlebte einen Politiker, der wahrhaftig für seine Sache brennt und der es – im Zusammenspiel mit der stets ein wenig unberechenbaren Parteibasis – geschafft hat, ein bemerkenswertes neues Team hinter sich aufzustellen. Wie Mick Jagger fegte Kogler über die Bühne, stellenweise hatte sein Auftritt auch kabarettistische Nuancen.

Noch eine parteiintern unumstrittene Nummer eins schwor am Samstag ihre Wegbegleiter auf die bevorstehende Nationalratswahl ein:

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Wie Kogler eine Politikerin, die durch ihre Authentizität überzeugt, inhaltlich sattelfest ist und vor keiner Konfrontation zurückschreckt. Vor allem im urbanen Bereich werden sich NEOS und Grüne im Herbst ein spannendes Match um Stimmen liefern, denn die Schnittmenge in der Wählerschaft ist trotz vieler inhaltlicher Differenzen der Parteiprogramme vorhanden.

Unterdessen entdeckt SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner gerade Social Media und ihre Tücken. Das Netz lacht über ihren selbst gebackenen Marillenkuchen und über „Pamtastic“-Eis, das sie gestern beim Landesparteirat der steirischen SPÖ verteilte. Es ist der nachvollziehbare Versuch einer Sympathieoffensive. Souveränität sieht allerdings anders aus.

