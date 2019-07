NEOS starten mit klar pro-europäischen Signal ihre Mitgliederversammlung

Wettbewerbskommissarin Vestager schickt liberale Grußbotschaft

Wien (OTS) - In den Wiener Sofiensälen hat um 10:00 die NEOS Mitgliederversammlung vor der Nationalratswahl am 29. September begonnen. Begrüßt wurden die 360 anwesenden pinken Mitglieder von dem Wiener Landessprecher Christoph Wiederkehr und von der Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager via Video. „Ich hoffe, ihr habt eine großartige Versammlung und es tut mir sehr leid, dass ich nicht dabei sein kann“, entschuldigt sich Vestager, für die sich NEOS als Kommissionspräsidenten stark gemacht hatten. „Ihr habt großartig für ein geschlechtergerechtes Europa gekämpft und immer die Frage vorangestellt, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ich weiß, wie stark ihr seid und ich weiß, wie sehr ihr davon träumt, Österreich zu erneuern. Ich wünsche euch nur das Beste“, so die dänische EU-Kommissarin.

