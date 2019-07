Nehammer zu Nazi-Karikatur: Wieder unfassbare Entgleisung im SPÖ-Umfeld

Nehammer kritisiert die Zeichnung eines SPÖ-nahen Karikaturisten, die Sebastian Kurz in Nazi-Uniform darstellt.

Wien (OTS) - „Wir sind ja als Volkspartei schon einiges an Untergriffen seitens des Mitbewerbs gewohnt. Die Hetze gegen Sebastian Kurz erreicht jedoch durch die Darstellung in Naziuniform eine ganz neue Dimension. Die SPÖ ist gefordert, sich von der Zeichnung und vom Karikaturisten zu distanzieren und alle wirtschaftlichen Verbindungen zwischen dem SPÖ-Parlamentsklub und ihm zu beenden. Wo bösartig diffamiert und verleumdet wird, muss man klar eine Grenze ziehen. Neben den nahezu täglichen Einzelfällen der SPÖ Langenzersdorf ist das der traurige Tiefpunkt. Es liegt der Verdacht nahe, dass dahinter gezieltes Dirty Campaigning der SPÖ steckt, immerhin erinnert die Vorgehensweise an die SPÖ-Aktivitäten im Wahlkampf 2017“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei, angesichts der gestern publik gewordenen Zeichnungen.

