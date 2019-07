ÖAMTC easy way: eScooter-Flotte in Wien verdoppelt (+ Fotos, + Video)

300 Fahrzeuge verfügbar – Teile der Bezirke 10, 21 und 22 ab sofort neu im Geschäftsgebiet

Wien (OTS) - ÖAMTC easy way ist das eScooter-Sharing des Mobilitätsclubs. Die Fahrzeuge kann man ganz einfach über die kostenlose Smartphone-App "ÖAMTC easy way" (für Android und iOS) finden und mieten. Ab sofort stehen in Wien 300 eScooter für die User ÖAMTC easy way Kunden bereit.

"Wir haben in Wien die Flotte verdoppelt, weil wir das Geschäftsgebiet auf ausgewählte Zonen der Bezirke 10, 21 und 22 erweitert haben", sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor in Wien. Das Geschäftsgebiet ist jener Bereich, in dem die Miete gestartet und beendet werden kann. In den drei neuen Bezirken werden jedoch nicht die Gesamtfläche, sondern ausgesuchte Points-of-Interests und Straßenzüge, die in der App angezeigt werden, freigeschaltet. "Einerseits wollen wir ÖAMTC easy way Kunden ermöglichen besonders beliebte Orte im 21. und 22. Bezirk zu erreichen – dazu gehören Shoppingcenter, Plätze und Freizeit-Hot-Spots, wie das Donauzentrum und Freibäder. Andererseits kann man jetzt auch viele Wohngegenden anfahren, die nicht optimal an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind", so Kloboucnik.

Für die Miete eines eScooters werden 19 Cent pro Minute verrechnet, für kurze Fahrtunterbrechungen kann man die neue Parkfunktion um günstige 9 Cent pro Minute aktivieren. Das Angebot richtet sich an alle ab 18 Jahren mit einem Moped- bzw. B-Führerschein – eine ÖAMTC-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.

ÖAMTC easy way – so einfach funktioniert's

Vor der ersten Ausfahrt muss man sich vollständig registrieren. Hat man die kostenlose ÖAMTC easy way App auf sein Smartphone geladen, wird man beim kurzen Registrierungsprozess begleitet. Benötigt werden ein Foto des Führerscheins, ein Selfie, eine Kreditkarte und eine E-Mail-Adresse. Diese Infos werden an das ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien geschickt und dort geprüft. Ist alles in Ordnung, wird der Nutzer innerhalb von wenigen Minuten freigeschaltet. Einmal registriert, geht es bei jeder weiteren Miete ganz schnell: App starten, eScooter auswählen und reservieren, Miete starten und schon kann man losfahren. Abgerechnet wird monatlich im Nachhinein.

Saft und Sicherheit

Die Reichweite der eScooter von ÖAMTC easy way hängt stark von der Fahrweise ab. "Wir garantieren, dass die in der App angezeigten Fahrzeuge genügend Akkuladung haben, um zumindest eine halbe Stunde lang in Wien unterwegs zu sein – meistens wird es deutlich länger sein", verspricht Ernst Kloboucnik. Die Akkus der eScooter werden laufend getauscht. Das dauert nur wenige Minuten und ermöglicht, dass fast alle eScooter ständig verfügbar sind. Auch für die Sicherheit ist gesorgt. "Im Topcase – also dem kleinen Koffer – sind zwei Helme in den Größen XS und L sowie Einweg-Hygienehauben verstaut. Der eigene Helm kann natürlich auch verwendet werden", so der ÖAMTC-Landesdirektor. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist festgelegt, dass die eScooter jeweils nur von einer Person genutzt werden dürfen.

Mehr Infos gibt es auf www.oeamtc.at/easyway.

Aviso an die Redaktionen:

Fotos stehen unter www.oeamtc.at/presse zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at