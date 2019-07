Kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktion des LKA Wien

Wien (OTS) - 06.07.2019, 19:00-06:00 Uhr

01., Franz-Josefs-Kai, Naherholungsgebiet Donaukanal, Schwedenplatz 02., Praterstern

09., Rossauer Lände, diverse Lokale

22., Donauinsel und Seestadt

Ein Kontingent an Kriminalbeamten des LKA Wien vollzog in der Nacht auf heute eine Schwerpunktaktion an diversen Örtlichkeiten mit erhöhtem Personenaufkommen. Im Zuge der Aktion wurden in Zusammenarbeit mit der Diensthundeeinheit fünf Bunker mit Suchtmittel (Cannabis, ca. 150 Gramm) aufgefunden und sichergestellt. Insgesamt kam es zu 11 Drogen-Sicherstellungen und vier diesbezüglichen Festnahmen. Die Beamten vollzogen 125 Personenkontrollen, wo drei Personen an Ort und Stelle wegen fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen wurden. Eine Person wurde auf frischer Tat nach Diebstahl angehalten. Es kam zu etlichen Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz und anderer straf- bzw. verwaltungsrechtlicher Delikte.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at