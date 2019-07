Radfahrer stürzt nach PKW-Einbiegemanöver

Wien (OTS) - 05.07.2019, 17:40 Uhr

18., Gersthofer Straße

Ein PKW-Lenker (46) bog von der Witthauergasse in die Gersthofer Straße ein und nötigte laut Zeugen dadurch einen querenden, bevorrangten Radfahrer (21) zum Ablenken. Der 21-Jährige geriet mit dem Vorderrad in den Spurkanal der Straßenbahnschienen und stürzte. Er zog sich hierbei diverse leichtere Verletzungen zu. Der PKW-Lenker fuhr zunächst weiter, ohne an der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken, ein Zeuge hielt ihn jedoch kurz darauf an. Der 46-Jährige konnte gegenüber der Polizei keine Lenkberechtigung für PKW vorweisen und wurde angezeigt.

