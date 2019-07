Royal Canadian Mint gibt anlässlich des 100. Jubiläums des Victory Stampede von Calgary eine neue Silbermünze heraus

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Einhundert Jahre nachdem die Bewohner von Calgary sich dazu entschieden, die größte Freiluftshow der Welt den kanadischen Soldaten zu widmen, die aus dem ersten Weltkrieg zurückkehrten, gibt die Royal Canadian Mint eine neue Silbermünze heraus, um dem historischen Victory Stampede von 1919 zu gedenken. Die Münze wurde gestern Abend bei den Militärdarbietungen in Stampede Park enthüllt, die die kanadischen Streitkräfte präsentieren und ehren.

"Das Calgary Stampede ist eine unvergessliche Feier von Albertas Pioniergeist und der blühenden Kultur des Westens", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "In diesem Jahr jährt sich das Victory Stampede zum 100. Mal, und diese Münze ist auch eine hervorragende Möglichkeit, die Soldaten zu ehren, die unsere Freiheiten und unsere Werte im Ersten Weltkrieg verteidigt haben."

"Das Victory Stampede 1919 bot einen Ort für alle, um nach dem ersten Weltkrieg zusammenzukommen und zu feiern. Einhundert Jahre später sind wir immer noch ein Versammlungsort für unsere Gemeinschaft", sagte Dana Peers, President und Chairman des Vorstands des Calgary Stampede. "Wir sind sehr stolz auf unsere Geschichte, und ihre Anerkennung durch eine Gedenkmünze ist etwas ganz Besonderes."

Das Design von Michelle Grant auf der Rückseite dieser Münze aus 99,99 % reinem Silber erfasst die Begeisterung des Lassowettbewerbs, eine der vielen Rodeoveranstaltungen im Programm des Victory Stampede. Die 57.000 anwesenden Zuschauer in der letzten Woche des August 1919 erfreuten sich an Cowboys und Cowgirls, die ihr Können im Wildpferdreiten, Lassowerfen, Trickreiten, Staffelrennen und vielem mehr zeigen. Aufbauend auf dem Erfolg der Veranstaltung, wurde das Calgary Stampede zu einer jährlichen Tradition.

Im Vordergrund dieser klassischen Stampede-Szene reitet ein selektiv vergoldeter Cowboy auf seinem gallopierenden Pferd. Er hält dabei die Zügel fest in einer Hand und schwingt mit der anderen ein Rohlederlasso, das traditionell zum Einfangen von Tieren verwendet wird. Der Rand der Münze emuliert das Muster der Lassostränge. Der Hintergrund ist gefüllt mit Zuschauern, die die Show von der originalen Tribüne aus bestaunen.

"Die kanadische Armee ist erneut sehr geehrt durch ihre Partnerschaft mit dem Calgary Stampede und der Royal Canadian Mint", sagte Brigadier General Stephen Lacroix, Commander, 3rd Canadian Division/Joint Task Force West und Honorary Stampede Parade Marshal. "Es erfüllt uns mit Demut, die Unterstützung von Kanadiern von Küste zu Küste zu erfahren, und wir freuen uns darauf, dieses 100-jährige Calgary Stampede in echtem Alberta-Stil als die 'Armee des Westens' zu feiern."

Die 20 $-Feinsilbermünze - Victory Stampede hat eine limitierte Auflage von 6.500 und ist für 119,95 $ im Einzelhandel erhältlich. Vom 5. bis zum 7. Juli verkauft die Royal Canadian Mint diese Münze im Einzelhandel, neben vielen anderen außergewöhnlichen Sammlerstücken auf dem BMO Marketplace, im Herzen von Stampede Park.

Die Royal Canadian Mint kehrt auch nach Calgary zurück für die Jahreskonferenz 2019 der Royal Canadian Numismatic Association, vom 19. bis zum 20. Juli, wo die "Victory Stampede"-Münze und andere edle Sammlerstücke ausgestellt und verkauft werden. Es wird auch eine Ausstellung mit spannenden Innovationen aus der Forschung und Entwicklung der Münzstätte geben, sowie eine Münzenbörse, wo Besucher die neuen Umlaufmünzen "Equality" und "D-Day", zum 75. Jahrestag der Invasion der Normandie, erwerben können. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.rcna.ca/2019/program.php.

Die "Victory Stampede"-Münze kann auch telefonisch über +1 800 267 1871 in Kanada, über +1 800 268 6468 in den USA oder online über http://www.mint.ca gekauft werden. Die Münze ist außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.

