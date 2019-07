Wiener Tierschutzverein: Keinerlei Verbindungen zum ÖTV

WTV-Präsidentin stellt unmissverständlich klar: Der Österreichische Tierschutzverein hat nichts mit dem Wiener Tierschutzverein zu tun

Vösendorf (OTS) - Um Verwechslungen von Vornherein vorzubeugen, möchte der Wiener Tierschutzverein (WTV) in Bezug auf die Vorwürfe der GPA-djp gegen den Österreichischen Tierschutzverein (ÖTV) wegen schlechter Arbeitsbedingungen folgendes klarstellen: Es handelt sich beim ÖTV um einen eigenständigen Verein, der in keinerlei wie auch immer gearteten Verbindung zum Wiener Tierschutzverein (WTV) und dem dazugehörigen Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf bei Wien steht.

„Leider kam es in der Vergangenheit hier in der Bevölkerung immer wieder zu Missverständnissen und Fehlbehauptungen, wie etwa, dass der ÖTV die Dachorganisation aller Tierschutzvereine Österreichs sei. Da ist natürlich grober Unfug. Nicht zuletzt aufgrund unserer Verantwortung unseren MitarbeiterInnen, SpenderInnen und UnterstützerInnen gegenüber, sehen wir uns dazu gezwungen, uns öffentlich dazu zu äußern und die Dinge klarzustellen“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV).

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) ist der älteste Tierschutzverein Europas und er existiert seit 1846. Es handelt sich beim WTV um einen eigenständigen, privaten Verein, der keinerlei Subventionen von der Öffentlichen Hand erhält und sich rein aus den Spenden tierfreundlicher Menschen finanziert. Der Wiener Tierschutzverein betreibt das Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf, Österreichs größtes Tierheim, in dem aktuell rund 1.200 verlassene, ausgesetzte und gerettete Haustiere sowie verletzte Wildtiere beherbergt, gepflegt und medizinisch versorgt werden.

