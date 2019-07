„Thema“ über „Gefangen in der Psychiatrie?“

Am 8. Juli um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 8. Juli 2019, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ausgeraucht – der lange Weg zum Rauchverbot

„Ich bin froh, wenn dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist“, sagt Daniela Jahn-Kuch zum nun beschlossenen generellen Rauchverbot in den Lokalen. Die Palliativmedizinerin ist die Schwester des mit 42 Jahren an Lungenkrebs verstorbenen Investigativjournalisten Kurt Kuch. Er war durch seinen offenen Umgang mit der Krankheit zum Gesicht der Initiative „Don’t Smoke“ geworden. Das Volksbegehren für den Schutz von Nichtraucher/innen hat fast 900.000 Stimmen bekommen, aber nichts bewirkt. Mit 1. November 2019 tritt nun jenes Gesetz in Kraft, das schon 2015 beschlossen worden ist und von der türkis-blauen Regierung gekippt wurde. Viele Lokalbetreiber/innen befürchten Umsatzeinbußen bis hin zur Schließung, Anrainer/innen protestieren schon jetzt gegen Lärmbelästigung durch Rauchende, die auf der Straße stehen. Shisha-Bar-Betreibende, die neuerdings einen Boom in den Städten erfahren, wollen für eine Ausnahmeregelung kämpfen, um überleben zu können. Eva Kordesch und Sonja Hochecker berichten über die Folgen des Rauchverbots.

Gefangen in der Psychiatrie?

Der Sohn von Helene G. leidet seit mehr als 20 Jahren an chronisch paranoider Schizophrenie, einer unheilbaren Psychose, die mit Wahnvorstellungen, Stimmenhören oder Aggression einhergeht. Seit Jahren lebt der 43-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus. Er bekommt 26 Medikamente am Tag. Seine Mutter will das nicht hinnehmen und kämpft erbittert dafür, ihren Sohn zu sich zu holen. Doch man hat der 70-Jährigen die Erwachsenenvertretung, früher Sachwalterschaft, für ihren Sohn entzogen. Sind die schweren Vorwürfe der Frau berechtigt? Läuft etwas falsch in der Psychiatrie? Christoph Feurstein geht diesen Fragen nach und zeigt auch Alternativen zum psychiatrischen Krankenhaus. In Wohngemeinschaften des Vereins LOK „Leben ohne Krankenhaus“ kommen psychisch kranke Menschen oft mit weniger Medikamenten aus und viele gehen einer Arbeit nach.

Trickbetrug – das hinterhältige Spiel mit der Hilfsbereitschaft

Auf einem Parkplatz in Slowenien wird Herr H. zum Betrugsopfer. Um seinem Nachbarn bei einem Grundstückskauf zu helfen, überreicht der 66-jährige Pensionist einem vermeintlichen Bankangestellten ein Kuvert mit 19.000 Euro. Das Geld sah Herr H. nie wieder, das Grundstück gibt es nicht. 2.928 Fälle von Trickbetrug wurden 2018 in Österreich angezeigt, die Dunkelziffer liegt weit darüber. Betroffene scheuen aus Scham oft den Weg zur Polizei. Ein „falscher“ Polizist hat von Erika Hudelist 86.000 Euro verlangt. Die Betrugsmasche: Ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht. Nur durch die Zahlung könne eine Verhaftung verhindert werden. Was sind die Tricks, warum sind meist alte Menschen die Opfer und wie kann man sich vor Betrug schützen? Oliver Rubenthaler hat recherchiert.

