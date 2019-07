Androsch: Tierschutz-Prüfsteine noch vor der Nationalratswahl

SPÖ-Tierschutzsprecher: „Menschen werden erkennen, welcher Partei Tierschutz ein wirkliches Anliegen ist“

Wien (OTS/SK) - Noch vor der Nationalratswahl stehen die Parteien im Parlament am Prüfstein, wie sie es mit dem Tierschutz halten. Die SPÖ hat durchgesetzt, dass noch vor der Wahl am 29. September vier Anträge zum Tierschutz abgestimmt werden müssen. „Noch vor der Nationalratswahl werden die Österreicherinnen und Österreicher erkennen, welcher Partei Tierschutz ein wirkliches Anliegen ist“, so SPÖ-Tierschutzsprecher Maurice Androsch. Die Anträge, über die abgestimmt wird, reichen von der Forderung nach mehr Kontrollen von Lebendtiertransporten am Transportweg zur Verhinderung unnötigen Tierleids, einem Tiertransporte-Reduktionsplan, damit nur mehr unbedingt notwendige Tiertransporte durchgeführt werden, bis hin zu einer Änderung der EU-Transportverordnung, die Transporteure in die Pflicht nimmt, indem ihnen bei zweifachen schweren Verstößen gegen die gesetzlichen Vorgaben der europaweite Entzug ihrer Transportgenehmigung droht. ****

Zufrieden zeigt sich Androsch über die Zustimmung zu seinem Antrag betreffend Kastrationspflicht für alle Katzen, die mit freien Zugang zur Natur gehalten werden - sogenannte Freigängerkatzen. „Ich bin sehr froh, dass meine Initiative gegen dieses Tierleid aufgenommen worden ist“, so Androsch. Die besonders rasante unkontrollierte Vermehrung von Katzen durch die sogenannten „Freigängerkatzen“ bringt enormes Tierleid. Ein einziges Paar kann schon nach vier Jahren mehr als 2.000 Nachkommen haben. „Ich will das Tierleid, das durch diese unkontrollierte Vermehrung entsteht, verhindern. Der Antrag fordert die Tierschutzministerin auf, diese Kastrationspflicht umzusetzen“, so Androsch. Kritik übt der SPÖ-Tierschutzsprecher an der ÖVP. „Die Blockadehaltung der ÖVP in Sachen Tierschutz ist erschreckend. Ich bin überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler dafür der ÖVP am 29. September die Rechnung präsentieren werden“, so Androsch abschließend. (Schluss) up/rm/mp

