1 Millionster Fahrgast bei FestungsBahn

Salzburg (OTS) - Gestern, am 4. Juli 2019, begrüßte die FestungsBahn ihren 1 Millionsten Besucher in diesem Jahr. Familie Abqari aus Aligarh (Region Neu Delhi) in Indien freute sich, als sie Christian Wörister, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus Management GmbH, mit Blumen und Gutscheinen für die SchafbergBahn und die WolfgangseeSchifffahrt begrüßte.

Viele Einheimische und Touristen nutzen die traditionsreiche Bahn, um von der Festung aus den herrlichen Blick über das UNESCO Welterbe der Stadt Salzburg bis hin zu den Gebirgsgauen zu genießen. An Spitzentagen befördert die FestungsBahn mehr als 12.000 Menschen.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr den 1 Millionsten Fahrgast schon Anfang Juli begrüßen dürfen. Das zeigt, wie beliebt die FestungsBahn bei Einheimischen und Touristen ist“, freut sich Christian Wörister. Betriebsleiter Josef Füssl fügt hinzu, „Wir hatten heuer einen der besucherstärksten Juni aller Zeiten.“ Im Jahr 1896, vier Jahre nach der Eröffnung, beförderte die damalige „Tröpferlbahn“ 40.000 Gäste. Knapp fünfzig Jahre später fuhren rund 65.000 Besucher mit der FestungsBahn. In den vergangenen Jahren nutzten jährlich mehr als 2,2 Millionen Menschen die Bahn, um die Festung hoch über der Stadt zu besuchen. Während des gesamten Jahres ist die FestungsBahn selbst eine Sehenswürdigkeit und geschätzte Attraktion der Salzburger Altstadt.

