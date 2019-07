SPÖ-Termine von 8. Juli bis 14. Juli 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 8. Juli 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als stv. Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) an der Sitzung des Executive Committees in Brüssel teil (Brüssel).

DIENSTAG, 9. Juli 2019:

15.00 Uhr Pressekonferenz zum Thema „B114: Echte Qualität im Straßenverkehr durch Änderung der Straßenverkehrsordnung“ mit u.a. stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried, SPÖ-Abgeordnetem Mario Lindner, Landtagsabgeordnetem Wolfgang Moitzi und Bürgermeister Heinz Wilding (Hohentauern) (SPÖ Servicebüro Judenburg, Hauptplatz 22, 8750 Judenburg).

18.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Wahlkreiskonferenz Vorarlberg teil (VHS Götzis, Am Garnmarkt 12, 6840 Götzis).

MITTWOCH, 10. Juli 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am High Level Political Forum (HLPF) von 10. bis 15. Juli in New York teil und moderiert das Side Event am 11. Juli zum Thema “Protecting the rule of law & human rights and advancing access to justice: The role of Parliamentarians“ (New York).

DONNERSTAG, 11. Juli 2019:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

SAMSTAG, 13. Juli 2019:

10.00 Uhr Anlässlich der kommenden Nationalratswahlen findet ein SPÖ-Bundesparteirat statt. Wir bitten um Presseakkreditierung unter Michaele.Pavelka @ spoe.at (10 Uhr, Einlass ab 9 Uhr, Museumsquartier, Halle E, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

