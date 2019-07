11. Bezirk: Vormerkung für nächste Neugebäude-Tour

Schloss-Führung am 14.7., freie Plätze sichern: 0664/574 52 10

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverein Simmering“ ist der Veranstalter von Führungen durch Schloss Neugebäude. Weil das Interesse an diesen Rundgängen groß ist, steht die ehrenamtlich engagierte Vereinsmannschaft ab sofort für telefonische Vormerkungen für die nächste Exkursion am Sonntag, 14. Juli, zur Verfügung. An dem Tag können die Besucherinnen und Besucher im Zeitraum von 14.00 bis 15.30 Uhr viele sehenswerte Orte in der bedeutenden Renaissance-Schlossanlage entdecken. Geleitet wird die Führung von der Kunsthistorikerin und Schlossexpertin Helga Rauscher, die für Reservierungen unter der Telefonnummer 0664/574 52 10 erreichbar ist.

Die wohlfeilen Teilnahmegebühren betragen 7 Euro (Erwachsene) oder 3 Euro (Jugendliche bis 17 Jahre). Kinder (bis 10 Jahre) bezahlen für die bildende Besichtigung nichts. Treffpunkt ist der Haupteingang von Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1). Aufgesucht werden die „Schönen Säle“, ein „Ballspielhaus“, eine „Grotte“, Stallungen sowie weitere Orte. Helga Rauscher spricht über vormalige Planungen von Maximilian II. und über langjährige Veränderungen im Erscheinungsbild des Schlosses. Fundierte Geschichten umrahmt die Fachfrau mit Anekdoten, zum Beispiel über das einstmalige Erscheinen von Kara Mustapha im Neugebäude-Areal. Maximal 35 Personen (wenigstens 10 Personen) können bei der spannenden Exkursion mitmachen. Auskunft per E-Mail: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Simmering: www.kv-elf.com

Schloss Neugebäude (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schloss_Neugebäude

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

