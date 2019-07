Udolf-Strobl: Informeller Wettbewerbsministerrat in Helsinki ganz im Zeichen von „Sustainable Growth“

Transformation als Chance - EU-Wirtschaftsminister/innen diskutieren über die Zukunft einer nachhaltigen und innovativen europäischen Binnenmarkt- und Industriepolitik

Wien (OTS/BMDW) - "Für den künftigen wirtschaftlichen aber auch gesellschaftlichen Wohlstand Europas ist ein integrierter Ansatz und eine enge Verknüpfung von Wettbewerbs-, Binnenmarkt-, und Industriepolitik von entscheidender Bedeutung - all diese Politikbereiche müssen näher zueinander rücken, sich ergänzen und Synergien bestmöglich ausschöpfen“, erklärte Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl heute in Helsinki im Rahmen der informellen Tagung der EU-Ministerinnen und Minister für Wettbewerbsfähigkeit über die Zukunft der europäischen Binnenmarkt- und Industriepolitik. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Sicherung des Anteils europäischer Unternehmen an globalen Wertschöpfungsketten aber auch die Schaffung von durch und durch europäischen Wertschöpfungsketten -von der Forschung bis zur Produktion.

Schwerpunkt des informellen Ministertreffens der 28 EU Mitgliedstaaten war - ganz dem Motto der mit 1. Juli 2019 begonnen Ratspräsidentschaft Finnlands folgend - „Nachhaltiges Wachstum“ oder „Sustainable Europe - Sustainable Growth“. Im Zentrum der angeregten Diskussion stand die zukunftsorientierte und innovative Weiterentwicklung von Binnenmarkt-, Digitalisierungs- und Industriepolitik sowie die Austestung neuer Ansätze für ein wettbewerbsfähigeres, nachhaltigeres und klimabewussteres Europa. Abschließend wurde der Beitrag der europäischen Wirtschaft für ein nachhaltiges und klimafreundliches Europa diskutiert. „Klimawandel, Umweltschutz und der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sind bedeutende Herausforderungen, welche aber auch das Potenzial für Innovation und zusätzliche Arbeitsplätze mit sich bringen“ so die Bundesministerin. Man dürfe jedoch dabei nicht vergessen, dass Diskussionen zur Klimaneutralität und Umweltschutz immer auf Augenhöhe mit der Wettbewerbs- und Industriepolitik geführt werden müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer

Pressesprecherin der Bundesministerin Elisabeth Udolf-Strobl

+43 699 19 03 28 89 / + 43 1 711 00 - 805140

kathrin.schriefer @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at



Presseabteilung

+43 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at