„kulturMontag“ am 8. Juli: Neuer Danny-Boyle-Film, Einsamkeit in Zeiten von Social Media, Stück über Raimund in Gutenstein

Danach: „Bauhaus Spirit“-Dokumentation anlässlich 100 Jahre Bauhaus

Wien (OTS) - Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 8. Juli 2019 um 22.30 Uhr in ORF 2 stellt unter anderem den neuen Film von Danny Boyle vor, der sich mit der Frage „Was wäre, wenn es die Beatles nie gegeben hätte?“ befasst. Außerdem steht das Phänomen „1000 Likes, aber keine Freunde“, die neue Einsamkeit in Zeiten der sozialen Medien, im Fokus. Darüber hinaus berichtet das Kulturmagazin über „Brüderlein Fein“, ein Theaterstück der Raimundspiele Gutenstein, das das Leben von Ferdinand Raimund nachzeichnet. Anschließend ist um 23.15 Uhr in ORF 2 anlässlich des 100. Jahrestages der Bauhaus-Gründung die Dokumentation „Bauhaus Spirit“ zu sehen, die den Grundgedanken des Bauhauses in die Gegenwart holt.

„Yesterday“ – neuer Film von Danny Boyle

Die Beatles sind mit mehr als 600 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Kreisch-Attacken, Ohnmachtsanfälle, „Beatlemania“ – das machte die Kultband aus. Aber was wäre, wenn es sie nie gegeben hätte? Diese Frage behandelt der britische Oscar- sowie Golden-Globe-Preisträger und „Slumdog Millionär“-Regisseur Danny Boyle in seinem neuen Film „Yesterday“. In dieser Komödie, deren Drehbuch von Oscar-Preisträger Richard Curtis stammt, wacht der leidenschaftliche, aber erfolglose Singer-Songwriter Jack Malik nach einem Verkehrsunfall aus der Bewusstlosigkeit auf und sieht sich mit einer völlig anderen Welt konfrontiert: Niemand außer ihm kann sich an die Beatles erinnern. Der „kulturMontag“ berichtet über den Film, der ab 11. Juli in den österreichischen Kinos zu sehen ist.

Neue Einsamkeit trotz vereinfachter Kommunikation

Kommunizieren ist heutzutage so einfach wie nie zuvor: Über soziale Netzwerke kann man sich sowohl mit dem Nachbarn als auch mit der Freundin im weit entfernten Ausland auf einfache Weise austauschen. Dennoch fühlen sich viele Menschen heutzutage einsam. Das Thema Einsamkeit ist dabei kein Phänomen der heutigen Zeit: Schon die antiken Dichter beschäftigten sich damit. Der „kulturMontag“ beleuchtet Fragen wie „Woran liegt es, dass eine Gesellschaft heute einsam statt gemeinsam agiert?“

„Brüderlein Fein“ – Uraufführung des Stücks über Ferdinand Raimund bei den Raimundspielen Gutenstein

Ferdinand Raimund, aus dessen Feder so berühmte Texte wie „Der Verschwender“ und „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ stammen, war neben Johann Nestroy Hauptvertreter des Alt-Wiener Volkstheaters. Als Waisenkind aus ärmsten Verhältnissen eroberte er die Wiener Bühnen. Dabei war er ein Grenzgänger: Sein überbordendes Temperament brachte ihn ins Gefängnis, er war geplagt von Depressionen, Ängsten und Hypochondrie. Mit 46 Jahren setzte er seinem Leben mit einem Schuss in den Kopf ein Ende. Der „kulturMontag“ berichtet über die Uraufführung von „Brüderlein Fein“ bei den Raimundspielen Gutenstein, in der das Leben und Sterben des Künstlers nun dargestellt wird. Intendantin Andrea Eckert konnte für das Auftragswerk Felix Mitterer als Autor gewinnen. Gespielt wird die Rolle des Raimund von Burgschauspieler Johannes Krisch.

Dokumentation anlässlich 100 Jahre Bauhaus: „Bauhaus Spirit“ (23.15)

Die Bauhaus-Bewegung hatte den Anspruch, durch Architektur, Design und Kunst die Wirklichkeit besser zu gestalten. Und das durch die Verbindung und Zusammenarbeit von Kunst, Handwerk und Technik. Vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages der Bauhaus-Gründung spürt der Film „Bauhaus Spirit“ von Niels Bolbrinker und Kerstin Stutterheim diesem Grundgedanken nach und bringt ihn in unsere Gegenwart zurück. Radikale, zukunftsbezogene, grenzüberschreitende Projekte heutiger Architektinnen und Architekten, Gestalter/innen und Künstler/innen werden im Kontext der Ideen und Arbeitsweisen des Bauhaus betrachtet. Stets im Raum stehen dabei die Fragen: Wie wollen wir leben, wo wollen wir hin?

