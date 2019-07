Kindertagesheimstatistik bestätigt Weg Niederösterreichs beim Ausbau der Kinderbetreuung

LR Teschl-Hofmeister: 67.888 Kinder in NÖ besuchen Betreuungseinrichtung – Spitzenplatz bei der Betreuungsquote der 3- bis 5-Jährigen

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich gab es im Berichtsjahr 2017/2018 laut aktuellen Daten der Statistik Austria zur Kinderbetreuung („Kindertagesheimstatistik 2018/19“) 1.509 institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen, davon sind 1.098 Kindergärten, 257 Tagesbetreuungseinrichtungen und 154 Horte. „Die aktuellen Zahlen zur neuen Kindertagesheimstatistik zeigen, dass wir in Niederösterreich mit dem blau-gelben Familienpaket und der laufenden 15a-Vereinbarung mit dem Bund beim weiteren bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung in unserem Bundesland auf dem richtigen Weg sind. Insgesamt 67.888 betreute Kinder in Niederösterreich weist die Statistik für das letzte Berichtsjahr auf, das sind um ca. 1.000 Kinder mehr als im Jahr davor“, erklärt Niederösterreichs Bildungs- und Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Laut Statistik Austria wurden 53.617 Kinder in Kindergärten (52.833 im Vorjahr) betreut, in Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen und altersgemischte Betreuungseinrichtungen) sind 5.052 Kinder (4.692 Kinder im Vorjahr) und 9.219 Kinder besuchen einen Hort in Niederösterreich (9.361 im Vorjahr).

„Die Zahl der betreuten Kindergartenkinder in Niederösterreich ist seit Jahren konstant hoch. Mit 96,9 Prozent der 3- bis 5-jährigen Kinder in einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung liegen wir gemeinsam mit dem Burgenland an der Spitze der Bundesländer. Damit liegen wir auch eindeutig über dem Österreich-Durchschnitt von 93,5 Prozent“, analysiert Teschl-Hofmeister.

„Besonders freuen mich aber auch die steigenden Betreuungszahlen im Bereich der Tagesbetreuungseinrichtungen und somit bei den Kleinkindgruppen. Die steigende Betreuungsquote von mittlerweile 24,6 Prozent bei Kindern bis zu zwei Jahren zeigt, dass wir gemeinsam mit den Gemeinden den richtigen Weg eingeschlagen haben. Die Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für mich und für das Land Niederösterreich oberste Priorität.

100 neue Kleinkindbetreuungsgruppen wollen wir in Niederösterreich mit dem blau-gelben Familienpaket bekanntlich bis 2020 bedarfsgerecht im ganzen Land entstehen lassen. Wir sind dabei starker Partner der Gemeinden, wenn es um die Bereitstellung und Abwicklung von Fördermitteln für den Ausbau von qualitativ hochwertiger, außerfamiliärer Kinderbetreuung geht, die sich nach den Bedürfnissen der Eltern orientiert“, ist Teschl-Hofmeister überzeugt.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse