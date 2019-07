Entenfamilie verirrt sich auf Triester Straße

Wien (OTS) - 03.07.2019, 13:15 Uhr

10., Gutheil-Schoder-Gasse

Vorgestern erhielt die Polizei zahlreiche Meldungen, wonach sich eine Entenfamilie auf der Fahrbahn der Triester Straße befinden soll. Nach einer kurzen Bestreifung konnten Beamte der Polizeiinspektion Sibeliusstraße die Tiere im Bereich Gutheil-Schoder-Gasse wahrnehmen. Sie leiteten die Stockentenfamilie von der Fahrbahn auf eine Parkinsel, wo die Küken eingefangen werden konnten. Das Muttertier flog aber zwischenzeitlich davon und kam erst nach einiger Zeit wieder zu ihrem Nachwuchs zurück.

Mehrere Versuche von Polizei und hilfsbereiten Passanten auch die erwachsene Ente einzufangen schlugen fehl. Die Polizisten entschlossen sich, die in einem Plastikkorb verwahrten Küken zu Fuß zum ca. 1,5 km entfernten Wienerbergteich zu bringen. Die Entenmutter lief den Polizisten in einem Respektabstand von ca. 5 Metern hinterher. Am Teich konnten Mutter und Küken wiedervereinigt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at