AK hilft Schülern, Lehrlingen und Studierenden bei der Suche nach dem optimalen Wohnheimplatz

Linz (OTS) - Das Schuljahr ist vorbei. Für viele Schüler/-innen, Lehrlinge und Studierende beginnt das nächste an einem neuen Schul- oder Studienort. Die meisten benötigen dort einen Heimplatz. Für sie hat die AK Oberösterreich unter ooe.arbeiterkammer.at/heimdatenbank die bundesweit umfangreichste Wohnheimdatenbank zusammengestellt. „Auswärtige Ausbildungen sind mit erheblichen Kosten verbunden. Mit unserem Angebot wollen wir den jungen Leuten und ihren Eltern helfen, eine passende und erschwingliche Wohnmöglichkeit zu finden“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. „Und für Lehrlinge gilt: Den Heimplatz während des Berufsschulbesuchs muss der Chef bezahlen. Das haben wir für die Jungen durchgesetzt.“

In der AK-Heimdatenbank erhalten Eltern, Schüler/-innen und Studierende zuverlässige Informationen aus erster Hand – von Preisen über Ausstattung, Lage, Zusatzangebote und Zielgruppen der Heime bis hin zu den Anmeldemodalitäten. Nach einem kürzlich durchgeführten Update stehen diese Detailinformationen zu mehr als 400 Wohnheimen in ganz Österreich topaktuell zur Verfügung.

Durch die Eingabe des gewünschten Bezirks findet man in der Datenbank alle Wohnheime in der Nähe des gewünschten Studien- oder Ausbildungsortes. Das Webangebot enthält derzeit beispielsweise 107 Heime in Wien, 70 in der Steiermark, 60 in Tirol, 49 in Oberösterreich und 40 in Salzburg.

Bei Lehrlingen müssen seit letztem Jahr die Lehrberechtigten, also die Betriebe, die Kosten für den Heimplatz während des Berufsschulbesuchs übernehmen. Damit hat der Gesetzgeber eine jahrelange AK-Forderung erfüllt. „Wir sind froh, dass wir das erreichen konnten“, sagt Präsident Kalliauer. „Der Zustand zuvor war unerträglich für junge Menschen und ihre Eltern. Um die Kosten fürs Internat berappen zu können, haben viele Lehrlinge die gesamte Lehrlingsentschädigung ausgeben und manche sogar auf Erspartes zugreifen müssen.“

Schüler/-innen und Studierende sollten um eine Schul- bzw. Studienbeihilfe ansuchen, um einen Teil ihrer Wohnkosten abzudecken. Welche Voraussetzungen für die Förderungen erfüllt sein müssen und ob eine Unterstützung zusteht, können Betroffene bei der AK unter www.schulbeihilfenrechner.at bzw. www.stipendienrechner.at rasch prüfen.





