TÜV AUSTRIA erweitert Zertifizierungsbereich mit Akquisition in Russland

TÜV AUSTRIA beteiligte sich mehrheitlich am russischen Unternehmen Standards & Compliance LLC (S&C) mit Sitz in Moskau.

Wien/Moskau (OTS) - Der Beteiligungsvertrag wurde am 01. Juli 2019 in Moskau unterzeichnet.

Standards & Compliance war bereits seit dem Herbst des vergangenen Jahres ein Kooperationspartner von TÜV AUSTRIA. Seither wurde das Zertifizierungsgeschäft in Russland sowie den benachbarten GUS-Staaten auf- bzw. weiter ausgebaut, zahlreiche Audits im Bereich Managementsysteme mit der TÜV AUSTRIA Akkreditierung erfolgreich durchgeführt und ortsansässige Auditoren berufen. Die Beteiligung an Standards & Compliance ist eine Investion in die weltweite Unternehmenszukunft. Durch ein sehr breites bestehendes Netzwerk ermöglicht S&C der TÜV AUSTRIA Group Eintritt in den russischen Markt und bei großen, lokalen Kunden in den Bereichen Zertifizierung und Training Fuß zu fassen. Gerade in den Bereichen Energie, Luft- und Raumfahrt, Transport, Gesundheit sowie Cyber- und IT-Sicherheit sieht TÜV AUSTRIA in Russland großes Potenzial im Zertifizierungsbereich. S&C hat in den vergangenen Monaten beispielsweise bereits namhafte Unternehmen nach dem internationalen Standard für Informationssicherheit – ISO 27001 – zertifiziert.

Zertifizierung global gedacht

Die Kompetenzen des TÜV AUSTRIA im Zertifizierungsbereich reichen von Managementsystem- über Personen- bis hin zur Produktzertifizierung. Die Unternehmensgruppe agiert weltweit mit zahlreichen Tochter- und Partnergesellschaften in mehr als 20 Ländern der Welt – darunter Länder der CEE-Region und Südeuropas. Aktuell werden weitere Partnerschaften im Zertifizierungsbereich in Europa und Asien angestrebt.

