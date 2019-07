UNIQA setzt mit CLEEN Energy nachhaltiges LED-Beleuchtungsprojekt für alle Standorte um

Wien/Haag (OTS) - UNIQA Österreich Versicherungen AG (UNIQA Österreich) setzt mit CLEEN Energy, einem hochinnovativen Anbieter von Energieeffizienz-Lösungen im Bereich Beleuchtung und Photovoltaik, einen weiteren wichtigen Schritt zur Erhöhung der Nachhaltigkeit. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden die Beleuchtungssysteme aller 58 direkt von UNIQA betriebenen Standorte in Österreich energieeffizient umgerüstet. Damit wird der Stromverbrauch massiv reduziert, klimaschädliche Emissionen eingespart und gleichzeitig die beste Beleuchtung der Arbeitsplätze sichergestellt.

In Zahlen ausgedrückt bringt die Umrüstung folgende beachtliche Ersparnisse: Insgesamt spart UNIQA durch diesen Schritt in Zukunft rund 179 Tonnen CO2 und rund 484.000 kWh Strom jährlich ein. Die durchschnittliche Einsparung je Standort liegt damit jährlich bei rund 3 Tonnen CO2. Zudem werden beim derzeitigen Strompreis rund EUR 60.000 jährlich an Energiekosten durch die Umrüstung eingespart.

„Wir sind stolz, dass UNIQA bei diesem Projekt auf unsere individuellen, energieeffizienten Lösungen setzt und freuen uns auf weitere Kooperationen in der Zukunft“, betont Lukas Scherzenlehner, Vorstand der CLEEN Energy AG.

Für UNIQA hat Nachhaltigkeit, und damit auch Energieeffizienz, einen hohen Stellenwert. „Seit 2017 setzen wir ein Energiemonitoringsystem ein. Wir sehen uns also sehr genau an, wo und wie viel Energie wir in Form von Strom verbrauchen. Und wir ergreifen effektive Maßnahmen, wie etwa die Umrüstung unserer Beleuchtungssysteme auf energiesparende LED-Lösungen. Derartige Maßnahmen sind gut für das Klima und helfen uns, die laufenden Kosten zu senken“, sagt Andreas Rauter, CSR-Verantwortlicher bei UNIQA.

Mithilfe von CLEEN Energy werden die Standorte des Versicherers zukünftig sowohl nachhaltiger als auch kosteneffizienter. Darüber hinaus wird CLEEN Energy den UNIQA Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der Kooperation über das firmeninterne Einkaufsportal nachhaltige LED-Produkte für den privaten Haushalt zu Vorzugspreisen anbieten. Auch sind weitere Kooperationen zwischen UNIQA und CLEEN Energy zur Steigerung der Energie-Effizienz geplant.

Über UNIQA Österreich:

UNIQA Österreich ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen. 3,6 Millionen Kunden setzen bei ihrer Risiko-, Gesundheits- und Altersvorsorge auf UNIQA. Betreut werden sie dabei von rund 6.000 Mitarbeitern. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent ist UNIQA der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern.

