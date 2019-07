Fabio Wibmer hautnah

Entspannter Auftakt des 5. GlemmRide Bike Festival von 03.-07. Juli

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Beim Spaziergang durch die Expo-Area auf Fabio Wibmer, Nicholi Rogatkin, Emil Johansson, Tomas Lemoine & Co. treffen? Ganz normal bei der fünften Auflage des GlemmRide Bike Festivals in Saalbach Hinterglemm von 03. bis 7. Juli. Mit SCOTT Pumptrack Sessions, AUVA Radworkshops und einer Welcome Party mit Mountain Reggae Radio startete das Event ins Wochenende. Tageshighlight: Der Ride mit Fabio Wibmer! Auf seine Fans warten an den folgenden Tagen noch viele Möglichkeiten ihn persönlich zu treffen.

Die rund 60 Aussteller haben ihre Zelte mit Testbikes und Bike-Gear aufgeschlagen und die Slopestyle-Rider haben ihre ersten Testruns am Kurs absolviert. Mit entspannter Stimmung, SCOTT Pumptrack Sessions, AUVA Radworkshops, Après Bike Rooftop Session im Alpin Juwel und einer Welcome Party mit Mountain Reggae Radio stimmten sich tausende Besucher auf das laufende Festival ein. 15 Biker hatten am Donnerstag außerdem die Möglichkeit Fabio Wibmer bei einem gemeinsamen Ride persönlich kennenzulernen. Eine Chance von vielen für seine Fans, denn Fabio ist das ganze Wochenende über beim GlemmRide anzutreffen.



„Ich fühle mich in Saalbach wie zu Hause, deshalb ist das GlemmRide Bike Festival immer Fixtermin in meiner Saisonplanung. Außerdem freut es mich, dass ich bei dem Festival auch mal Zeit habe mit meinen Fans biken zu gehen – das geht sich bei mir leider nur selten aus. Das Event wird von Jahr zu Jahr größer – der Slopestyle Contest ist dabei mein absolutes Highlight,“ sagt Fabio Wibmer bei seiner Ankunft im Glemmtal.



Namen wie Emil Johansson (SWE), Tomas Lemoine (FRA) und Nicholi Rogatkin (USA) scheinen neben vielen anderen internationalen Top-Slopestylern im Rider Line Up auf, die man das ein oder andere Mal auch außerhalb des Kurses im Festival Gelände antrifft.



Wer Fabio am GlemmRide Bike Festival noch persönlich treffen will hat beim SCOTT Beat the Pro Pumptrack Contest die Möglichkeit seine Bikeskills mit ihm zu messen, oder sich bei einer der vielen Signing Sessions ein Autogramm zu holen.



Weitere Fotos vom GlemmRide Bike Festival 2019 hier.

Programm GlemmRide hier

