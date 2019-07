Klimaschutz und Österreich-Ticket auf der Agenda im Bundesrat

SPÖ bringt im Bundesrat Entschließungsantrag zu Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs ein, Menschen in Ausbildung sollen von Öffi-Kosten befreit werden

Wien (OTS/SK) - „Dass Klimaschutz zum zentralen Thema auf der politischen Tagesordnung ist, ist wichtig und im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratischen Bundesrätinnen und Bundesräte, Korinna Schumann. Es sei keine Zeit, auf eine finale Lösung zu warten, es müssen in allen Politikfeldern geeignete Klimaschutzmaßnahmen gesetzt werden. ***

Deshalb hat der SPÖ-Verkehrssprecher im Bundesrat Dominik Reisinger einen Entschließungsantrag eingebracht, mit welchem der Verkehrsminister aufgefordert wird, Rahmenbedingungen für ein einheitliches öffentliches Verkehrsticket mit Gültigkeit im gesamten Bundesgebiet auszuarbeiten, wobei für junge Menschen in Ausbildung und Studierende eine kostenlose Variante geschaffen werden soll. „Die Profiteure dieses Antrags sind alle jungen Menschen, die damit kostenlos von A nach B kommen und selbstverständlich genauso auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die öffentlicher Verkehr billiger wird. Ganz Österreich mit einem Ticket – das ist die sozialdemokratische Vision, um öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen und zugleich das Klima nachhaltig zu schützen“, so die SP-BundesrätInnen unisono.

Reisinger erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der öffentliche Verkehr und damit die ÖBB als CO2-neutraler Mobilitätsanbieter der größte und wirksamste Hebel für die notwendige CO2-Reduktion sei. So sparen die Fahrgäste der ÖBB pro Jahr 3,5 Mio. Tonnen CO2 ein, was einem Wald in der Größe Vorarlbergs entspreche. Die sozialdemokratischen Bundesrätinnen und Bundesräte hoffen auf breite Zustimmung zu dieser Initiative. (Schluss)up/rm

