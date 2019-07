HABANOS S.A. führt die Weltneuheit der Montecristo Supremos Limited Edition in Italien ein

Die Montecristo Supremos Limited Edition 2019 wird exklusiv von Diadema S.p.A. am 6. Juli in Italien präsentiert

Diese neue Edición Limitada - Limited Edition wird in den folgenden Monaten in sehr begrenzten Mengen bei allen Verkaufsstellen weltweit vermarktet

Habanos, S.A., wird die Weltneuheit der Monte Cristo Supremos Limited Edition (Ringmaß 55 x 130 mm lang) durch seinen exklusiven Vertriebspartner für Italien, Diadema S.p.A, einführen.

Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8571551-habanos-world-premiere-montecristo-supremos/

Diese Neuheit wird in einer speziellen Kiste präsentiert, die in den charakteristischen Farben der Marke entworfen wurde und 25 Habanos einschließt, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga" -vollständig per Hand mit langem Filter- gefertigt werden, nachdem eine sorgfältige Auswahl von Deckblatt, Füllung und Capote-Blättern aus der Region Vuelta Abajo*, die als der beste Boden der Welt für den Tabakanbau gilt, vorausgegangen ist.

Die Präsentation der Montecristo Supremos findet am 6. Juli im Lanciano Forum in der italienischen Region Matélica statt, bei der rund 450 Gästen die Ehre zuteil wird, sich an dieser neuen Montecristo Habano Limited Edition zu erfreuen. Dies wird die zweite Weltpremiere einer Einführung von Habanos in Italien sein, nachdem im Jahr 2016 Romeo und Julieta Caputelos in diesem Land lanciert wurden.

Habanos aus limitierten Auflagen sind sehr geschätzt und werden von Zigarrenliebhabern jedes Jahr sehnsüchtig erwartet, vor allem, wenn es sich um eine neue Vitola aus einer der weltweit wichtigsten Habano-Marken handelt. Monte Cristo Supremos stellen mit Ringmass 55 x 130 mm Länge die Montecristo mit dem bisher schwersten Ringmaß dar.

Die Marke Montecristo verdankt ihren Namen dem Roman "Der Graf Monte Cristo" von Alexandre Dumas. Sie ist eine der renommiertesten und geschätztesten Habanos-Marken weltweit. Der Standard für den Habanos Geschmack wurde erstmals in der kubanischen Zeitschrift "Habano" im Jahr 1935 eingeführt. Dank ihres ausgezeichneten Aromas und ihrer Vitolas mit langem Filter, die vollständig aus Blättern der Region Vuelta Abajo* handgefertigt sind, betört diese Habano schon seit jeher die erfahrensten Raucher. Schrittweise begann Montecristo sein Portfolio zu vervollständigen, das ursprünglich aus nur fünf Vitolas bestand, und erweiterte allmählich sein Angebot, das derzeit den Geschmack der anspruchsvollsten Raucher zufriedenstellt. Heute bietet die Marke Vitolas, angefangen mit der majestätischen Montecristo A bis zu kleineren Formaten wie den Montecristo Joyitas.

Diadema S.p.A.

Diadema S.p.A. ist der italienische Marktführer bei der Vermarktung von erstklassigen Zigarren und verfügt in Italien über ein Vertriebsnetz mit über 2.000 Tabakläden, einschließlich 3 La Casa del Habano und 100 Habanos-Spezialgeschäften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.diademaspa.it

*Geschützte Herkunftsbezeichnung

Bildmaterial: https://fileshare-emea.bm.com/fl/0YOGJdY9tZ

