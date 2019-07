Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.7.: Pfanner-Chef Peter Pfanner im Interview

Wien (OTS) - „Saftreich“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Pfanner-Getränke-Chef Peter Pfanner führt – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit mehr als 160 Jahren verarbeitet die Vorarlberger Familie Pfanner Obst. Mittlerweile führt die fünfte Generation die Geschäfte. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Unternehmen auf Fruchtsäfte sowie Eistee spezialisiert und exportiert in mehr als 80 Länder. Bei der Verarbeitung von Fairtrade-Produkten zählt die Familien-AG mit Sitz in Lauterach zur Weltspitze. Seit gut 20 Jahren leitet Peter Pfanner den Fruchtsaftbetrieb. Volker Obermayr spricht mit Pfanner über dessen Strategie für den Familienbetrieb, über Nachhaltigkeit, Versäumnisse der Politik und seine neue Rolle als Präsident des Fußballbundesligaklubs SCR Altach.

