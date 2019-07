Hörl: ÖVP bringt noch wichtiges Steuer- und Entlastungspaket für Unternehmer auf den Weg!

Ehemalige Koalitionsparteien bringen umfangreiches Gesetzespaket mit steuerlichen und bürokratischen Erleichterungen für Unternehmen ein

Innsbruck (OTS) - „Noch vor der Nationalratswahl werden die Erhöhung der Kleinunternehmergrenze, die verbesserte Umsatzpauschalierung und die schnellere Absetzbarkeit von geringwertigen Wirtschaftsgütern beschlossen. Damit werden noch wichtige Weichen für mehr Entlastung und weniger Bürokratie gestellt“, freut sich Tirols Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl.

„Mit diesem Gesetzespaket kommt es zu weiteren Erleichterungen für unsere Betriebe, mehr gesetzlicher Praxisnähe und damit zur Stärkung von Wirtschaft und Standort“, betont Hörl. Dieser bezeichnet es als wichtiges Signal an die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die ÖVP auch in dieser besonderen Phase ihren Entlastungs- und Modernisierungskurs unbeirrt fortsetzt. Als Erfolg wertet Hörl auch, dass die rückwirkende Anrechnung von Karenzzeiten verhindert werden konnte. „Diese stellte – ebenso wie der neu eingeführte Papamonat – für Betriebe eine zusätzliche Belastung dar. Dank dem Druck des Wirtschaftsbundes wird die Anrechnung nicht umgesetzt, wodurch die negativen Folgen für unsere Unternehmen zumindest in dieser Hinsicht ausbleiben“, so Hörl.

