FPÖ-Mölzer: „Neutralität im Sexualkundeunterricht gewährleistet“

Wien (OTS) - „Durch den Initiativantrag von FPÖ und ÖVP ist in Hinkunft die Neutralität im Sexualkundeunterricht an den Schulen gewährleistet. Die Abhaltung eines standardisierten und sachlichen Sexualkundeunterrichts an den österreichischen Schulen erfolgt in Zukunft durch das Lehrpersonal“, erklärte heute der FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer.

„Der Sexualkundeunterricht wird in Zukunft von den Lehrern abgehalten. Durch diese Maßnahme ist die Neutralität im Bereich des Sexualkundeunterrichts an den österreichischen Schulen gewährleistet. Solch ein sensibles Unterrichtsthema kann nicht als Mittel zur Einnahmengenerierung von privaten Vereinen mit unterschiedlichsten Weltanschauungen verwendet werden. Unsere Lehrer sind professionelle Pädagogen, die durch die Abhaltung des Sexualkundeunterrichts einerseits die Neutralität dieses Themas gewährleisten und andererseits ein Garant für die qualitativ hochwertige Vermittlung der Inhalte sind“, betonte Mölzer.

