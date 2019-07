Wölbitsch/Korosec: Ambulanz-Wartezeiten keine Einzelfälle – Probleme endlich in Angriff nehmen!

Wartezeiten bis zu 24h dürfen nicht passieren - Allgemeinmedizinische Akutversorgung am Beispiel AKH ausbauen - Niedergelassenen Bereich stärken

Wien (OTS) - Wie die Patientenanwaltschaft berichtet, soll es vermehrt zu langen Wartezeiten auf Ambulanzen kommen, ehe eine Erstversorgung stattfindet. „In einem Fall hat eine 87-jährige Dame 24 Stunden warten müssen auf ihre Behandlung – ohne Versorgung, ohne Wasser, niemand hat sich gekümmert. Eine andere Patientin musste 16 Stunden warten ohne Behandlung. So etwas darf in Wiener Spitälern einfach nicht passieren. Die Probleme müssen endlich in Angriff genommen werden, Stadtrat Hacker ist hier gefordert“, so Gesundheitssprecherin der VP-Wien, Ingrid Korosec sowie Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung. Konkret wird der Ausbau der Allgemeinmedizinischen Akutordination (kurz AMA) am Beispiel AKH für Wien gefordert. Dadurch sei eine Entlastung des Patientenaufkommens erfolgreich erreicht worden. „Durch den Ausbau könnte man derartige Fälle vermeiden“, so Korosec weiter.

„Diese langen Ambulanz-Wartezeiten häufen sich und können wohl nicht mehr als Einzelfälle gesehen werden“, so die Gesundheitssprecherin, die weiter eine lange Forderung der neuen Volkspartei Wien unterstreicht: „Die Spitäler müssen dringend entlastet und der niedergelassene Bereich gestärkt werden. Gerade in Wien sind überfüllte Ambulanzen leider an der Tagesordnung. Hier braucht es eine Neuaufstellung der Primärversorgung. Es handelt sich hier um das organisatorische und systematische Versagen des KAV in diesem Bereich.“

Für Stadtrat Wölbitsch zeichnet sich ein Bild ab: „Die Wienerinnen und Wiener leiden an allen Ecken und Enden unter der rot-grünen Gesundheitspolitik. Ob lange Wartezeiten, Gangbetten, Ärztemangel, oder Steuergeldverschwendung beim Skandalprojekt KH Nord“, so Wölbitsch und abschließend: „Es ist höchst an der Zeit, dass Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker hier endlich die Probleme anpacken.“

