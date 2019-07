Influencer machen sich stark für Social Responsibility

First Mover: HashMAG launcht Charity-Programm auf Berliner Fashion Week (FOTO)

Berlin (ots) - Dass Influencer sich nicht nur für Glamour, Glitzer und Co. interessieren, zeigt unter anderem Topmodel Klaudia Giez - sie unterstützt die neue Kampagne des Hamburger Onlinemagazins und Influencer-Agentur HashMAG. Auf der Berliner Fashion Week launchte das Unternehmen die gemeinnützige "influencer4help"-Plattform, die Influencern die Möglichkeit gibt, ihre Herzensprojekte im Bereich Charity vorzustellen und gleichzeitig zu bewerben.

Auch Model und Influencer Klaudia Giez, die 2018 durch Germany's Next Topmodel bekannt wurde, unterstützt die HashMAG-Kampagne. "Fashion hier, Beauty da - schöne Filmchen und Fotos, aber man sollte sich wirklich für solche Projekte einsetzen und die Reichweite, die man hat, sinnvoll nutzen", so Giez im HashMAG-Interview.

Ab 01. September 2019 entsteht mit "influencer4help" eine Plattform für all diejenigen, die neben der Glitzer- und Glamour-Welt einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft leisten wollen. Auf der Website www.influencer4help.de können sich Blogger und Influencer registrieren und ihre sozialen Lieblingsprojekte vorstellen. Die jeweiligen Hilfsorganisationen werden sowohl über die Social Media-Accounts von HashMAG sowie die der Influencer vorgestellt - die Community wird so zur Spendenaktion aufgerufen. Gemeinsam mit der deutschen Influencer-Community unterstützt HashMAG die jeweiligen Projekte und ruft ebenfalls zum Spenden auf - sobald 250EUR Spendenbetrag erreicht sind, legt HashMAG nochmal eine dreistellige Summe oben drauf. HashMAG nutzt außerdem seine eigenen Netzwerke und wird alle Kunden, darunter namhafte Großunternehmen und Marktführer über die influencer4help Projekte informieren und so weit wie möglich mit einbinden.

HashMAG setzt sich mit Influencer4help noch in diesem Jahr zum Ziel, 20 soziale Projekte zu unterstützen. Ob Kindergarten, Schulbau in Afrika oder plastikfreie Ozeane: Von lokaler Organisation bis internationaler NGO kann jede vom einzelnen Influencer favorisierte Charity-Aktion vorgestellt und unterstützt werden - JEDER kann aktiv werden und helfen!

