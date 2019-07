Kindertagesheimstatistik: Wien auch 2018/19 im Spitzenfeld

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch lange Öffnungszeiten, wenige Schließtage und höchste Betreuungsquote

Wien (OTS) - Die Wiener Bildungslandschaft ist vielfältig und bietet bereits den jüngsten Kindern von Beginn an beste Bedingungen für einen gelungenen Start ihrer Bildungslaufbahn. Dass die Bundeshauptstadt einmal mehr Spitzenreiterin im elementaren Bildungsbereich ist, zeigen die neuesten Zahlen der Kindertagesheimstatistik. Im Berichtsjahr 2018/19 wurden in Wien Bildungsangebote für über 100.000 Kinder bereitgestellt, etwas mehr als ein Drittel davon durch städtische Einrichtungen. Insgesamt wurden rund 44 Prozent der unter Dreijährigen und über 93 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in elementaren Bildungseinrichtungen betreut.

„Die aktuelle Kindertagesheimstatistik zeigt, dass Wien mit den meisten Kindergärten, den längsten Öffnungszeiten, den geringsten Schließtagen sowie dem höchsten Anteil an Männern beim Betreuungspersonal absolute Vorreiterin unter den Bundesländern ist“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Zudem ist es bemerkenswert, dass die Wiener Kindergärten mehr als 47 Wochen im Jahr geöffnet haben – das ist einzigartig in Österreich. Auch in Zukunft wollen wir besonders auf optimale Rahmenbedingungen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie achten.“

Wiens Kindergärten ganzjährig geöffnet

Für Eltern stellen Wiens Kindergärten die Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar. Mit durchschnittlich sieben Schließtagen pro Jahr stehen sie für Wiener Eltern das ganze Jahr über zur Verfügung. Wien weist damit österreichweit mit Abstand die geringsten Schließtage auf. An zweiter Stelle folgt der Bundeshauptstadt mit 21,1 Tagen die Steiermark, an letzter Stelle steht Tirol mit 34,2 Schließtagen. Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass 96,5 Prozent der elementaren Bildungseinrichtungen in Wien neun oder mehr Stunden am Tag geöffnet haben.

44 Prozent der unter Dreijährigen besuchen in Wien einen Kindergarten

Aufgrund des beitragsfreien Kindergartens ist die Wiener Betreuungsquote der unter Dreijährigen mit 44 Prozent auf sehr hohem Niveau. An zweiter Stelle folgt das Burgenland mit 32,5 Prozent, an dritter Stelle Vorarlberg mit 27,4 Prozent. In der Steiermark besuchen hingegen nur 15,6 Prozent der Kleinkinder eine elementare Bildungseinrichtung. Bei den Drei- bis Fünfjährigen liegt die Betreuungsquote in Wien bei über 93 Prozent.

„Gerade bei der Bildung der Jüngsten zeigt sich, dass Wiens konsequenter Ausbau des Angebots der richtige Weg ist. Seit der Einführung des beitragsfreien Kindergartens im Jahr 2009 ist die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen um 17,2 Prozentpunkte gestiegen“, betont Czernohorszky.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Alexandra Friedrich

MA 10 – Wiener Kindergärten

Unternehmenskommunikation

+43 1 4000 90295

alexandra.friedrich @ wien.gv.at