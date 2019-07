Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 2,4 Millionen Euro

Oberösterreicher knackt Joker Jackpot und gewinnt 381.700 Euro

Wien (OTS) - Zum zehnten Mal in diesem Jahr heißt es „Doppeljackpot bei Lotto“. Am vergangenen Mittwoch ist es also zum zweiten Mal in Folge niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und ein Solo-Sechser würde am kommenden Sonntag rund 2,4 Millionen Euro bringen. A propos Solo-Sechser: Vier der bisherigen neun Doppeljackpots endeten mit einem Sologewinn, vier gingen in die nächste Runde, und einer endete mit zwei Sechsern.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich. Ein Wiener und ein Niederösterreicher erzielten ihren Gewinn jeweils per Quicktipp, ein win2day-User kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an. Jeder der drei erhält dafür mehr als 35.300 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, und so dürfen sich 31 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, über jeweils mehr als 9.000 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und den konnte ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich im Alleingang knacken. Für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl erhält er rund 381.700 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.07.2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.451.624,39 – 2,4 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.333,80 79 Fünfer zu je EUR 1.463,70 245 Vierer+ZZ zu je EUR 141,50 3.755 Vierer zu je EUR 51,30 5.134 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 62.799 Dreier zu je EUR 5,50 210.917 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 16 29 31 41 44 Zusatzzahl: 1

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.07.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 31 Fünfer zu je EUR 9.037,50 2.260 Vierer zu je EUR 21,00 35.655 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 20 26 36 42 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.07.2019

1 mal EUR 381.674,50 13 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 895 mal EUR 88,00 9.452 mal EUR 8,00 94.867 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 8 8 8 3 4

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at