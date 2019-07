Neue Themen, neues Wissen: Das APA-Campus-Wintersemester 2019/20

APA-Campus mit vielfältigem und anwenderorientiertem Workshop-Programm für Kommunikations-Profis

Wien (OTS) - APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, startet mit September 2019 in ein neues Wintersemester. Das Programm folgt den Schwerpunkten „Texten für Print und Online“, „Spezialwissen für PR-Profis“ und „Digitale Strategien“. Über das erweiterte Kursprogramm können sich Berufseinsteiger, PR-Fachleute aus Unternehmen und Agenturen sowie Journalistinnen und Journalisten aller Ressorts bereits jetzt informieren.

Mit dem Workshop „How to LinkedIn“ gibt APA-Campus Antworten auf Fragen rund um das Business Social Networking über LinkedIn. „Needful Things: PR Tools“ beschäftigt sich mit dem oft unüberschaubaren Angebot von Online-Werkzeugen und zeigt die nützlichsten Tools für die tägliche PR-Arbeit.

Neben diesen neuen Workshops haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, aus einem breit gefächerten Weiterbildungsangebot zu den Zukunftsthemen der Branche zu wählen und profundes Know-how aufzubauen. Expertinnen und -experten, Social-Media-Spezialisten, Rechts-Profis oder leitende Redakteurinnen und Redakteure vermitteln Wissen aus erster Hand zu SEO-Basics, Bildrechten, Influencer Marketing oder zur Arbeitsweise von Investigativ-Journalistinnen und -Journalisten.

Sämtliche Seminare bieten kompaktes Theoriewissen und sind so konzipiert, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausreichend Zeit für Praxis-Übungen und Diskussionen zur Verfügung steht.

Kompakte Lehrgänge

Zusätzlich zu den Einzelworkshops werden die Lehrgänge „Digitale Kommunikation“ sowie „PR-Praxis 2020“ im Wintersemester fortgesetzt und können mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen werden. Ein Einstieg ist bei beiden Lehrgängen jederzeit möglich.

Das gesamte Workshop-Angebot ist unter https://www.apa-campus.at/kursangebot/ zu finden.

Service: Über kurzfristig ins Programm aufgenommene Workshops und freie Last-Minute-Plätze informiert APA-Campus jetzt auch über Telegram und WhatsApp: https://www.apa-campus.at/messenger/

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

