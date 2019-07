ORF-Premiere: Serienstart für „Atlanta Medical“ am 8. Juli in ORF 1

Starbesetzter US-Serienhit mit Matt Czuchry und Emily VanCamp

Wien (OTS) - Spannend, dramatisch und emotional: Nicht immer läuft hinter den Kulissen des modernen Klinikalltags alles nach Vorschrift ab. Die Serie „Atlanta Medical“ eröffnet am ORF-„Serienmontag“ – ab 8. Juli 2019 um 22.00 Uhr in ORF 1 – einen neuen Blick auf die Dramen, die sich täglich in US-Krankenhäusern abspielen. Im starbesetzten Serienimport (Originaltitel „The Resident) nimmt der junge wie geniale Arzt Dr. Conrad Hawkins, gespielt von „Gilmore Girls“-Beau Matt Czuchry, den frisch aus Harvard eingetroffenen Neuling Dr. Devon Pravesh (Manish Dayal) unter seine Fittiche und öffnet seine Augen für das, was Medizin wirklich ist: Ein Geschäft wie jedes andere. Mit „Revenge“-Star Emily VanCamp, Melina Kanakaredes („CSI: New York“), Bruce Greenwood und vielen mehr.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Aller Anfang ist schwer“ um 22.00 Uhr

Voll Enthusiasmus startet Dr. Devon Pravesh (Manish Dayal) seine praktische Ausbildung im Chastain Park Memorial Krankenhaus in Atlanta. Bis ihm der begabte und rebellische Assistenzarzt Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) aufzeigt, dass Theorie und Praxis Lichtjahre voneinander entfernt sind. Die ganze Belegschaft bewahrt Stillschweigen, als dem renommierten Chirurgen Dr. Bell (Bruce Greenwood) ein schwerer Operationsfehler unterläuft. Nur Conrad hat den Mut, dem Chefchirurgen die Meinung zu sagen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at