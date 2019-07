ORF SPORT + mit dem World Judo Tour Grand Prix Montreal 2019

Am 5. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 5. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom World Judo Tour Grand Prix Montreal 2019 um 23.00 Uhr, die Höhepunkte von der Tanz-Staatsmeisterschaft Latein in St. Veit/Glan 2019 um 19.00 Uhr, von den Austrian Summer Giants Graz 2019 um 20.45 Uhr, von der Rad-Bundesliga „ÖSTM Straße-Einzel Mondsee“ um 21.30 Uhr, von der Kitzbüheler Alpenrallye um 21.45 Uhr und vom Fallschirm-Formationsspringen Hohenems 2019 um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, der Lokalaugenschein „Abenteuer Tokio – Ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2020“ um 20.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.25 Uhr.

Mehr als 300 Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen sind vom 5. bis 7. Juli beim Grand Prix in Montreal im Rahmen der World Judo Tour mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

