ORF III am Freitag: Filmdoppel mit Finale des TV-Dreiteilers „Afrika, mon amour“ und „Einmal so wie ich will“

Außerdem: „Aus dem Archiv: Peter Simonischek“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. Juli 2019, steht in ORF III Kultur und Information ein Filmdoppel u. a. mit den Publikumslieblingen Iris Berben und Senta Berger auf dem Programm. Den Auftakt macht das Finale des ZDF/ORF TV-Dreiteilers „Afrika, mon amour“ (20.15 Uhr), der zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt. Um dubiose Geschäftspraktiken zu verschleiern, soll Katharina (Iris Berben) mundtot gemacht werden. Ihr gelingt die Flucht, zuvor aber äußert Richard (Robert Atzorn) noch einen unliebsamen Verdacht. Victor March (Pierre Besson), britischer Offizier und Katharinas große Liebe in Afrika, soll ihren Sohn ermordet haben. Ungläubig macht Katharina sich auf den Weg nach Schottland, dem derzeitigen Aufenthaltsort Victors, um sich Klarheit zu verschaffen. Angesichts des herrschenden Ausnahmezustands ein nahezu irrwitziges Unterfangen.

Ebenfalls auf dem afrikanischen Kontinent spielt die hochkarätig besetzte Beziehungskomödie „Einmal so wie ich will“ von Vivian Naefe. Senta Berger alias Emma Bauer hat nach mehr als 25 Ehejahren und mitten in der südafrikanischen Einöde die Nase voll von ihrem Ehemann Ferdinand (Peter Simonischek). Sie nimmt Reißaus und landet bei dem eigenbrötlerischen Straußenfarmer John (Götz George). Sie beschließt, ihr Leben endlich zu ändern, und findet nicht nur ihre Freiheit wieder, sondern kommt auch bald zur Einsicht, dass es noch andere Männer auf der Welt gibt als den eigenen.

Eben noch in Südafrika, danach im Mittelpunkt einer neuen Ausgabe „Aus dem Archiv“ (23.25 Uhr): Peter Simonischek. Moderator Christian Reichhold lädt den Burgschauspieler ins ORF RadioKulturhaus, um gemeinsam mit Freunden und Weggefährten einen Blick auf dessen umfangreiches schauspielerisches Schaffen zu werfen.

