Von Bregenz bis Wien: Vier neue Ausgaben der beliebten ORF-Grätzelgeschichten

Außerdem vier Dakapos – ab 7. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Rudolfsheim-Fünfhaus, Bregenz und zweimal das beste Wien – im Rahmen der sonntäglichen ORF-2-Programmschiene „dokFilm“ bietet der ORF-Kultursommer 2019 ab 7. Juli um ca. 22.10 Uhr wieder acht Folgen der beliebten ORF-Bezirks- und Städtereihe. Neben vier Dakapos – „Mein Hietzing“ (7. Juli), „Mein Penzing“ (11. August), „Mein Meidling“ (18. August) und „Mein Klagenfurt“ (25. August) – stehen die vier neuen Ausgaben „Mein Rudolfsheim-Fünfhaus“ (14. Juli), „Mein Bregenz“ (21. Juli) sowie die zweiteilige Folge „Mein bestes Wien“ (28. Juli und 4. August) auf dem Spielplan.

In der Auftaktfolge „Mein Hietzing“ führt unter anderem auch Elizabeth T. Spira durch ihr Grätzel. Anschließend an die Bezirksporträts – sonntags um 23.15 Uhr – sowie ab 23. Juli auch dienstags um ca. 23.20 Uhr, zeigt ORF 2 14 Klassiker der Kultreihe „Alltagsgeschichte“ der heuer im März verstorbenen renommierten ORF-Journalistin und Filmemacherin, darunter Publikumshits wie „Die Donauinsulaner“ (7. Juli), „Neun Flugstunden von Zuhause“ (28. Juli) oder „Beim Heurigen“ (4. August). In memoriam präsentiert ORF 2 außerdem Spiras posthum fertiggestellte letzte Staffel des ebenfalls zum Kult avancierten Publikumshits „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Die 23. Saison mit insgesamt zehn Folgen ist ab 15. Juli – immer montags um 20.15 Uhr in ORF 2 (Dakapos ab 3. August, samstags um 12.10 Uhr in 3sat) – zu sehen.

„Mein Hietzing“ zum Auftakt der ORF-Grätzelgeschichten (Sonntag, 7. Juli, 22.10 Uhr, ORF 2)

In der 2016 entstandenen Ausgabe der ORF-Bezirksporträts führt eine hochkarätige Runde an die Orte ihrer Jugendtage im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing: Filmdiva Senta Berger, Bundespräsident a. D. Dr. Heinz Fischer, Elizabeth T. Spira und die Direktorin des Technischen Museums, Gabriele Zuna-Kratky.

Wer Nobelbezirk sagt, meint oft Hietzing. Grün und Schönbrunnergelb dominieren farblich im 13., dem flächenmäßig drittgrößten Bezirk von Wien. Grün – zumal wegen des Schlossparks und des Lainzer Tiergartens – und Schönbrunnergelb wegen der herrschaftlichen Häuser und Villen rund um das kaiserliche Schloss. Gar nicht so sehr mit den noblen Leuten hielt es die Hietzingerin Elizabeth T. Spira, an die ein sommerlicher Programmschwerpunkt im ORF erinnert. In dieser Ausgabe der beliebten Bezirke-Dokumentarreihe erzählt die große Journalistin und Menschenkennerin, wie sie als Vierjährige, aus dem britischen Exil kommend, im Hinterzimmer eines kommunistischen Parteilokals aufwuchs. In ärmlichen Verhältnissen im damals noch sehr ländlich geprägten Bezirk wuchs Senta Berger auf. Vor dem Ambiente der Klimt-Villa in der Feldmühlgasse in Ober St. Veit plaudert die große Schauspielerin mit der langjährigen Direktorin des Technischen Museums, Gabriele Zuna-Kratky, und mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer über Kindheit und Jugend in Hietzing.

Der Rote Berg spielt dabei eine große Rolle, ebenso der Lainzer Tiergarten. Das Aufwachsen im damals sehr gemächlichen Lainz wird ebenso besprochen wie spätere Erkundigungen des gesamten Bezirks. Der Griff über den Zaun in Nachbars Garten, der immer zum falschen Zeitpunkt geschlossene Schranken der Verbindungsbahn oder das durch Kunststücke intensivierte Radfahren in der damals noch fast autofreien Jagdschlossgasse sind nur einige amüsante Anekdoten, die dieses Bezirksporträt abrunden.

„Mein Hietzing“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at