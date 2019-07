9. Bezirk: „summerstage“-Konzert am 6.7. mit Ben Sky

Wien (OTS/RK) - Die charmante Sängerin und Liederschreiberin Ben Sky gastiert am Samstag, 6. Juli, im beliebten Freizeit-Areal „summerstage“ (9., Roßauer Lände, Donaukanal-Promenade). Das Konzert startet um 20.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Ben Sky trägt Auszüge aus ihrem formidablen Album „Secret Garden“ und neu komponierte Stücke vor. Der „Kulturverein Alsergrund – Unser 9.“ ist der Veranstalter des Projekts „summerstage“ und kooperiert dabei mit dem Gastronomen Ossi Schellmann. Auskünfte über das aktuelle Konzert sowie über die bis September laufende „summerstage“-Sommer-Saison 2019 holen Interessierte unter den Telefonnummern 319 66 44 (Montag bis Freitag bis 16.00 Uhr) und 315 52 02 (Montag bis Freitag ab 16.00 Uhr, Samstag/Sonntag von 0 bis 24.00 Uhr) ein.

Informationen per E-Mail: office@summerstage.at

Kulinarische Genüsse, Sport-Einrichtungen, Kunst-Ausstellungen, „Wein-Events“, Lesungen sowie Konzerte verführen Besucherinnen und Besucher des „summerstage“-Geländes zum längeren Verweilen. Wie in den Vorjahren stehen Trampoline, ein Beach-Volleyball-Platz und Boule-Bahnen zur Verfügung. Ein „Skulpturen-Garten“ mit Werken von Katharina Oder („Tent“) und eine Kunstplakate-Präsentation in Säulen („Open Art“) erwarten das Publikum. Offen sind die Restaurants (Obere Ebene) täglich von 17.00 bis 1.00 Uhr. Der Pavillon und die Terrasse (beim Donaukanal) können täglich zwischen 17.00 und 1.00 Uhr aufgesucht werden (Sonntag/Feiertag: ab 15.00 Uhr). Allzeit ist der Eintritt in das „summerstage“-Gelände frei. Mehr Informationen über das erfolgreiche Sommer-Projekt erteilen die Organisatoren via E-Mail: office@summerstage.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Ben Sky (Jazz Fest Wien): www.jazzfest.wien/events/ben-sky/

Sängerin Ben Sky („summerstage“): www.summerstage.at/175

