ORF-Premiere für „Michael Mittermeier: Live! Club Special“ im „Sommerkabarett“

Außerdem „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Die Lottosieger“

Wien (OTS) - Ein echt lustiger Freitag mit dem ORF-„Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pratersterne“ und „Die Lottosieger“! Im „Sommerkabarett“ am Freitag, dem 5. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 ist Michael Mittermeier mit „Live! Club Special“ zu sehen. Gleich danach um 21.10 Uhr gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangenen Jahren. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Oliver Baiers Rateteam – diesmal unter anderem mit dem „Bettbahnhof“. Um 21.55 Uhr erleuchten dann nochmal die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der zweiten Folge der vergangenen Staffel zu sehen sind Roland Düringer, Franziska Singer, BlöZinger und Nowhere Train. Und zum Abschluss gibt es um 22.25 Uhr „Die Lottosieger“ zum Wiedersehen.

Auftakt mit „Michael Mittermeier: Live! Club Special“ um 20.15 Uhr

Der beliebteste Bayer Österreichs hat schon auf den ganz großen Bühnen gespielt. Nun wagte er einmal den Schritt zurück zu seinen Wurzeln und hat einen Abend speziell für einen kleineren Rahmen aufgezeichnet. Seine Pointen sind deshalb um nichts weniger lustig, nur die Atmosphäre ist eine andere; Stand-up in „Clubatmosphäre“ eben.

ORF-Sommerkabarett im Überblick:

12. Juli: Thomas Maurer: „Zukunft“

19. Juli: Thomas Stipsits: „Stinatzer Delikatessen“

26. Juli: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

2. August: Pizzera & Jaus: „Unerhört solide“

9. August: Florian Scheuba: „Folgen Sie mir auffällig“

16. August: Tricky Niki: „Hypochondria“

23. August: Andreas Vitásek: „Austrophobia“

30. August: Peter Klien: „Reporter ohne Grenzen“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen der „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen. Mit zwei Ausnahmen: Am 9. Juli steht die ORF-Premiere von Gunkl mit „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“ auf dem Programm und am 6. August gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Haider und seinem Programm „Free Jazz“.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.10 Uhr

Der „Bettbahnhof“, einfärbiges Konfetti und die „Schlagbrücke“ – ein Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“.

„Pratersterne“ mit Düringer, Singer, BlöZinger und Nowhere Train um 21.55 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles aus der Kabarettszene, was Rang und Namen hat oder bald kriegen wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen und bewährten Kleinkunst-Stars gibt wieder einen Über- und Einblick in die lebendige Szene. In Folge zwei zu sehen: Roland Düringer, Franziska Singer, BlöZinger und Nowhere Train.

„Die Lottosieger: Wer traut wem?“ um 22.25 Uhr

Rudi (Nowak) gerät in Verdacht, in seiner Firma 500 Euro aus der Handkassa von Meike Triebich (Gundula Rapsch), der Chefin des Geldtransportunternehmens, entnommen zu haben. Sein Kollege Willi (Daniel Keberle) soll der Sache diskret auf den Grund gehen, bevor Triebich die Polizei einschaltet. Willi würde zwar die Hand für Rudi ins Feuer legen, aber ein wenig wundert es ihn doch, als Rudi mit der fadenscheinigen Begründung eines angeblich „anonymen Sponsors“ die neuen Dressen für den Eisstockschießverein mitbringt, in dem Rudi und Willi spielen. In vergleichbare Schwierigkeiten bringt sich zur gleichen Zeit Claudia (Haiger), indem sie sich zur Fünfjahresfeier des Friseursalons von Elfi (Dalik) ein neues Abendkleid kauft. Allerdings nicht irgendeines, sondern ein Unikat aus einer noblen Designerwerkstatt. Wie sie damit nicht als wohlhabend auffallen soll, hat sie sich leider nicht überlegt. Sie hat allerdings einen Plan und gibt den „Fetzen“ als selbstgeschneidert aus. Doch dann wünscht sich Elfi auch so ein Kleid zum Geburtstag.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at