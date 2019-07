Hörl: Tirols Stimme für Europas Verkehrspolitik jetzt noch stärker!

MEP Barbara Thaler zur stellvertretenden Verkehrssprecherin der EVP gewählt

Innsbruck (OTS) - Tirols Europaabgeordnete Barbara Thaler wurde gestern zur stellvertretenden Verkehrssprecherin der EVP-Fraktion gewählt. „Damit kann Thaler in den für Tirol so wichtigen Verkehrsthemen die Interessen unseres Landes noch prominenter vertreten und auch innerhalb der Europäischen Volkspartei an der wichtigen und noch immer notwendigen Bewusstseinsbildung für unsere Herausforderungen arbeiten“, zeigt sich Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl erfreut.

Als Unternehmerin und Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer wisse Thaler genau, wo der Schuh drückt und habe dabei den Blick aufs Ganze. „Denn schließlich ist das Verkehrsthema nicht nur ein gesundheitspolitisches, sondern in vielerlei Hinsicht auch ein standortrelevantes“, betont Hörl, der die Wahl Thalers auch als persönlichen Erfolg bezeichnet. „Nicht viele Abgeordnete werden so kurz nach ihrer ersten Angelobung bereits mit Sprecherrollen betraut. Mit dieser zusätzlichen Aufwertung ihres Mandats hat Barbara Thaler den perfekten Start in Europa hingelegt“, so Hörl.

