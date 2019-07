Ottenschläger gratuliert der neuen stellvertretenden Verkehrssprecherin der EVP Barbara Thaler

ÖVP-Verkehrssprecher erfreut sich über starke österreichische Stimme zum Verkehr im EU-Parlament und künftige enge inhaltliche Zusammenarbeit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Ich gratuliere der neu gewählten stellvertretenden Verkehrssprecherin der EVP Barbara Thaler herzlich", so ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger. Im Rahmen der Angelobung der neuen Abgeordneten zum Europäischen Parlament und der darauffolgenden Wahl der Koordinatoren der Ausschüsse wurde die Tiroler Abgeordnete Barbara Thaler heute in Straßburg mit den Stimmen von 13 Mitgliedsstaaten zur neuen Vize-Koordinatorin des EU-Verkehrsausschusses gewählt und ist somit neue stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei. Mit ihr im Team wurde der seit 2007 im Europäischen Parlament vertretene rumänische Abgeordnete Marian Marinescu zum EVP-Koordinator gewählt.



"Barbara Thaler ist eine der wenigen neuen Abgeordneten der EVP, die sofort nach ihrer Angelobung eine so wichtige Position einnehmen", betont Ottenschläger. "Ich freue mich, dass wir künftig eine starke österreichische Stimme zum Verkehr im EU-Parlament haben!" Eine inhaltliche Abstimmung zwischen der europäischen und der nationalen Ebene sei in vielerlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung: "Wir werden unsere beiden Ausschüsse im Sinne einer interparlamentarischen Zusammenarbeit eng vernetzen und uns gemeinsam für österreichische Interessen und Positionen einsetzen", so der ÖVP-Verkehrssprecher.

