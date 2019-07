LKA-Ermittler stellen Suchtmittel sicher und nehmen Dealer sowie Abnehmer fest

Wien (OTS) - 03.07.2019, 13:20 Uhr

11., Simmeringer Hauptstraße

Ermittler des Landeskriminalamts, Außenstelle West wurden im Zuge von Ermittlungen auf einen Mann aufmerksam, der im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. Der 31-jährige Tatverdächtige (Stbg: Nigeria) konnte in seiner Wohnung in der Simmeringer Hauptstraße im Beisein eines

23-jährigen Abnehmers (Stbg: Nigeria) angetroffen und festgenommen werden. Bei der Hausdurchsuchung wurden Suchmittel und Bargeld sichergestellt, darunter mehrere Gramm Heroin und Kokain sowie 116 Gramm Cannabis und ca. 8000 Euro Bargeld.

Der mutmaßliche Dealer wurde in die Justizanstalt eingeliefert und die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

