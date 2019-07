Sommer in Wien: Spiel, Sport, Spaß und Lernhilfe in den „Summer City Camps“

Wien (OTS) - Diese Woche ist das neue Wiener Ferienangebot – die „Summer City Camps“ - gestartet: Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteherin Saya Ahmad besuchten heute ein „Summer City Camp“ in der Schule im Park am Alsergrund.

„Ich freue mich, dass heuer 6.000 Wiener Kinder das neue Angebot in Anspruch nehmen und bin schon gespannt, was die Kinder aus den Camps zu erzählen haben“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Berichte werden in Form der Postkarten gesammelt, welche die Kinder gestalten.

Die Summer City Camps bieten den Kindern ein abwechslungsreiches Programm voller Spiel, Sport und Spaß. An der Schule im Park haben die Kinder im Laufe des Sommers auch die Möglichkeit einen Theater-Workshop zu Besuchen oder als ForscherInnen spannende Experimente durchzuführen.

Gut genutzt wird in den Ferien auch der Turnsaal der Schule. „Unser Ziel ist es, allen Wiener Kindern ein abwechslungsreiches und pädagogisch wertvolles Ferienprogramm zu ermöglichen. Dabei spielt der Sport natürlich eine wichtige Rolle. Tägliche Bewegung soll nicht vom Schulunterricht abhängig sein“, so Sportstadtrat Peter Hacker, der auch auf weitere Sportangebote der Stadt während der Ferien verwies. So können sich Kinder von 6 bis 13 Jahren im Rahmen des Wiener Ferienspiels in unterschiedlichen Disziplinen von Klettern über Judo bis Floorball versuchen und in der Sport und Fun Halle Leopoldstadt werden eigene Sommersportcamps veranstaltet.

Im Bezirk zeigt man sich über das Angebot ebenfalls begeistert: „Die Summer City Camps bieten jedem Kind die Möglichkeit einen tollen Sommer mit FreundInnen zu verbringen, sich auszutoben und Energie für den Herbst zu tanken - und das unabhängig vom Einkommen der Eltern!“, schließt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.

Lern-Unterstützung in der Summer School – noch freie Plätze

Aber auch Lern-Unterstützung ist ein wichtiges Thema: In der „Summer School“ können SchülerInnen ab der 5. bis zur 8. Schulstufe in zweiwöchigen Kursen ihre sprachlichen und rechnerischen Fähigkeiten mit professioneller Unterstützung verbessern.

Die Standorte der Summer School sind:

NMS Feuerbachstraße (2. Bezirk)

Bildungscampus Sonnwendviertel (10. Bezirk)

NMS Florian Hedorfer Straße (11. Bezirk)

NMS Am Schöpfwerk (12. Bezirk)

NMS Koppstraße (16. Bezirk)

NMS Leipziger Platz (20. Bezirk)



Anmeldungen für die „Summer School“ finden ab 1. Juli 2019 jeweils am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr bei der BiM – Bildung im Mittelpunkt, Anschützgasse 1, 1. Stock, 1150 statt.

Anmeldungen sind bis jeweils 14 Tage vor Kursbeginn möglich. Die letzten Kurse beginnen am 5. August, somit ist eine Anmeldung bis längstens 22. Juli möglich.

Alle Infos & Anmeldungen:

www.summercitycamp.at

info @ summercitycamp.at

Serviceline: (01) 524 25 09 46 (Mo-Do 9 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr)

