Micky Beisenherz: "Ich habe den härteren Kopf" (FOTO)

Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) dreht sich alles ums Neinsagen. Der Autor und Moderator Micky Beisenherz ist Experte in dieser Disziplin: "Ich glaube, dass ich selten in meinem Leben eine Richtung eingeschlagen habe, weil ich etwas unbedingt wollte. Meistens ist es doch so, dass du denkst: Nee, die Scheiße mache ich nicht mehr." Im Gespräch mit Barbara Schöneberger berichtet er, dass er bereits als Dreijähriger charmant argumentiert habe, wenn er etwas ablehnte, andererseits aber durchaus überzeugbar war - "nur mit unbegründeten Verboten bist du bei mir nicht weitergekommen". Er erkenne Parallelen zu seiner kleinen Tochter, auch sie lasse vernünftig mit sich reden: "Dass ich zum Beispiel keinen Fahrradhelme brauche, weil ich den härteren Kopf habe, hat sie gleich eingesehen."

