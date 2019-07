Henriette Widtmann-Nekvasil ist neue Marketing-Leiterin der ÖAMTC Fahrtechnik (+ Foto)

Markenartiklerin bringt neuen Elan für die ÖAMTC Fahrsicherheitszentren

Wien / Teesdorf (OTS) - Seit 1. Juni leitet Henriette Widtmann-Nekvasil die Marketingabteilung der ÖAMTC Fahrtechnik mit Sitz im ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum Teesdorf, NÖ. Die gebürtige Wienerin zeichnet damit für den Markenauftritt und die Marketingaktivitäten der ÖAMTC Fahrsicherheitszentren in ganz Österreich verantwortlich. Sie berichtet direkt an Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik. "Mit Henriette Widtmann-Nekvasil haben wir einen top Marketing-Profi an Bord. Sie wird die Positionierung der ÖAMTC Fahrtechnik als innovativen Anbieter von Fahrsicherheitstrainings in Österreich mit neuem Elan vorantreiben", so Studener.

Die studierte Betriebswirtin bringt jahrelange Erfahrung im Marketing und Sales mit, unter anderem als Agenturleiterin, in der Geschäftsleitung TV Sales bei ProSiebenSat.1PULS4 sowie eine 15-jährige Karriere beim Markenartikler Henkel in Österreich und CEE.

"Unsere professionellen Trainings für den Individualverkehr, aber auch für Berufsfahrer und Blaulichtorganisationen tragen wesentlich zur Sicherheit auf Österreichs Straßen bei. Fahren soll aber auch Freude machen. Nach dem Motto 'Alles, was man gut kann, macht auch Spaß" freue ich mich, dass ich als Teil des ÖAMTC Fahrtechnik-Teams neue Akzente in diese Richtung setzen kann", so Widtmann-Nekvasil.

Über die ÖAMTC Fahrtechnik

Die ÖAMTC Fahrtechnik ist ein Unternehmen im ÖAMTC-Verbund und europaweit ein führendes Unternehmen im Betrieb von Fahrsicherheitszentren. Derzeit betreibt die ÖAMTC Fahrtechnik in Österreich acht Fahrtechnikzentren und ein Offroad-Zentrum. Rund 118.000 Personen haben 2018 ein Fahrtechniktraining absolviert.

Aviso an die Redaktionen: Ein Foto zu dieser Aussendung ist unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at