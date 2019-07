Neue Studie zeigt positiven Effekt des Verzehrs von Nüssen auf Erektionsfähigkeit

Reus, Spanien (ots/PRNewswire) - In einer aktuellen Studie, die unter anderem vom INC gefördert und in der Fachzeitschrift Nutrients1 veröffentlicht wurde, wurde beim täglichen Verzehr von 60 g Nüssen eine deutliche Steigerung der Erektionsfähigkeit beobachtet.

Risikofaktoren der Lebensweise wie Rauchen oder Stress können das Gefäß- und Nervensystem beeinflussen und dadurch erektile Dysfunktion auslösen. In der Studie wurde untersucht, wie sich Nusssupplementierung auf die Erektionsfähigkeit auswirkt.

Dreiundvierzig gesunde Männer im Alter von 18-35 Jahren wurden einer "Nussgruppe" zugeteilt und folgten dem normalen westlichen Speiseplan, ergänzt durch 60 g rohe gemischte Nüsse pro Tag (30 g Walnüsse, 15 g Mandeln und 15 g Haselnüsse); vierzig Teilnehmer wurden einer "Kontrollgruppe" zugeteilt und folgten dem normalen westlichen Speiseplan, aber verzichteten während des 14-wöchigen Nachbeobachtungszeitraums auf Nüsse. Die Konzentration von Stickstoffmonoxid und E-Selektin (zwei Biomarker der endothelialen Erektionsfunktion) wurden gemessen. Die Teilnehmer bearbeiteten außerdem den Fragebogen "International Index of Erectile Function (IIEF)", um den Einfluss von Nüssen auf die Erektionsfähigkeit zu bewerten (15 Fragen).

Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Anstieg einiger der Parameter für die Erektionsfähigkeit in der Nussgruppe. Die Studie unter Leitung von Dr. Mònica Bulló von der Universität Rovira i Virgili in Spanien wurde von Dr. Albert Salas-Huetos durchgeführt. Sie kam zu dem Schluss, dass sich ein westlicher Speiseplan ergänzt durch gemischte Nüsse günstig auf die Erektionsfähigkeit auswirken kann.

"Dies ist die bislang größte randomisierte klinische Prüfung, bei der der Effekt von Nusssupplementierung auf die Erektionsfähigkeit und Sexualfunktion bei Prüfungsteilnehmern ohne erektile Dysfunktion untersucht wurde", sagte Dr. Mònica Bulló.

Informationen zum International Nut & Dried Fruit Council

Der INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenobstindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nuss- und Trockenobstsektor aus mehr als 80 Ländern. Nach Schätzungen repräsentieren die INC-Mitglieder mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Mission des INC ist die Stimulation und Erleichterung des nachhaltigen Wachstums in der weltweiten Nuss- und Trockenobstindustrie. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

1 Salas-Huetos, A., Muralidharan, J., Galiè, S., Salas-Salvadó, J., & Bulló, M. (2019). Effect of Nut Consumption on Erectile and Sexual Function in Healthy Males: A Secondary Outcome Analysis of the FERTINUTS Randomized Controlled Trial. Nutrients, 11(6), 1372.

