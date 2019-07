Erster Manner Shop in Tirol

Zahlreiche prominente Gäste u.a. Martin Locher, Brigitte Jaufenthaler, Miss Tirol Stefanie Mauracher uvm. feierten am Mittwoch, 3. Juli, die rosa Shoperöffnung im Sillpark

Innsbruck (OTS) - Der erste Manner Shop in Tirol eröffnet am 4.7.2019 im zentral gelegenen Shoppingcenter Sillpark in Innsbruck. Der Shop von Manner bietet auf fast 80m² Süßwaren-Genießern alles, was das Herz begehrt. Am Vorabend wurde dieser Anlass gebührend gefeiert. Das Manner-Team rund um Vorstand Dr. Hans Peter Andres und Vertriebsdirektor Mathias Walser war aus Wien angereist, um mir Freunden und VIPs den Shop offiziell zu eröffnen.

Die Moderatorin Julia Haidegger führte durch den kurzweiligen Nachmittag. Unter den geladenen Gästen waren die amtierenden Missen Tirols und Sänger Martin Locher, die ersten, die den neuen rosa Shop von innen sahen und begeistert waren von der Vielfalt des Angebots. Zusammen mit der amtierenden Miss Tirol, Stefanie Mauracher schnitt Vorstand Dr. Andres die Manner Torte mit dem passenden Schriftzug „Innsbruck mag man eben“ an. Das rosa Manner-Band und damit die offizielle Eröffnung übernahmen die 3. Miss Tirol Beate Berger gemeinsam mit Dr. Andres, Mathias Walser und Cornelia Dilp, Marketingleiterin Sillpark. Auch für den „Segen von oben“ war gesorgt – Pfarrer Maximilian Thaler segnete den Manner Shop und wünschte den MitarbeiterInnen viel Erfolg und Freude.

Neben Waffel- und Schnittenprodukten von Manner gibt es auch Süßwarenklassiker der Marken Casali, Napoli, Ildefonso und Victor Schmidt. „Den ersten Manner Shop in Tirol zu eröffnen war schon längst überfällig“, so Mag. (FH) Mathias Walser, Verkaufsdirektor Manner. „Gerade in Tirol und Vorarlberg haben wir zahlreiche Manner-Fans, die jetzt auch unsere gesamte Produktpalette im Shop beziehen können“. Die Besucher haben im zwölften Manner Shop im Sillpark ab sofort die Gelegenheit, in die Manner-Markenwelt einzutauchen und das Angebot mit allen Sinnen zu erleben. Denn es werden nicht nur die beliebten Süßwaren in dem neuen Shop angeboten, sondern auch viele Mitbringsel, Geschenkartikel und kleine Überraschungen für große Freuden. Die Besucher haben zudem die Auswahl unter einer Vielzahl von Merchandising-Artikeln wie Schirme, Mützen, T-Shirts, Schihelme aber auch rosa Babyartikel.

Die Shopping-Mall im Zentrum – Der Sillpark liegt in der Museumsstraße im Zentrum von Innsbruck. Nach einem Anbau vor einigen Jahren wuchs die Verkaufsfläche des Sillparks um fast das Doppelte und umfasst nun knapp 28.500 Quadratmeter Fläche.

MO - MI: 09:00 – 19:00 Uhr

DO - FR: 09:00 – 20:00 Uhr

SA: 09:00 – 18:00 Uhr

Manner jetzt auch in Innsbruck genießen. Denn: rosa macht glücklich!

